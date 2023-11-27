Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.0 комментариев
В школах прошел урок «Разговоры о важном» о достижениях России
В рамках цикла встреч «Разговоры о важном», в школах и колледжах России состоялся диалог, который был посвящен достижениями страны в различных областях жизни деятельности человека.
Знакомство с Международной выставкой «Россия» позволяет представить достижения нашей страны в самых разных отраслях экономики, показать ключевые особенности развития российских регионов, познакомиться с разнообразием и особенностями культуры и истории народов России.
Мультимедийный коридор Международной выставки «Россия» – «Достижения России» в виде коллайдера почти в 170 метров для стремительного погружения в мир образов России настоящего и будущего.
Сейчас 75-й павильон самый большой на выставке. Там представлено все лучшее изо всех регионов.
Павильон «АТОМ» – один из самых молодых павильонов и самый крупный в России просветительский комплекс, посвященный истории ядерной эпохи. Вход на экспозицию на протяжении всей выставки бесплатный.
В 55-м павильоне расположился Дом молодежи – место, где ты познакомишься с достижениями и возможностями. Место, где тебя сегодня ждут. Иммерсивная выставка, рассказывающая о форумах, фестивалях, программах Росмолодежи и пространство для общения и развития.
Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога со школьниками и студентами пришли к выводу, что в рамках Международной выставки «Россия» можно совершить невероятное и интересное экспресс-путешествие по всей стране и узнать о самых значимых достижениях.
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