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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    21 комментарий
    27 ноября 2023, 13:27

    Сотни тысяч тонн кофе и какао в ЕС оказались под угрозой уничтожения

    FT: В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотни тысяч тонн кофе и какао, хранящихся на складах в Евросоюзе, возможно, будут уничтожены из-за закона о защите лесов, который вступил в силу в июне, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, возможно, будут уничтожены из-за непредвиденного последствия закона ЕС о борьбе с вырубкой лесов, который начал действовать в июне этого года.

    Как сообщает издание со ссылкой на биржу ICE и Международный торговый центр, кофе и какао, произведенные и хранящиеся в ЕС во время переходного периода, который продлится до декабря 2024 года, может не соответствовать нормам, и его придется продать за пределами союза или уничтожить, передает РИА «Новости». При этом именно кофе и какао может храниться на складах на таможне дольше переходного периода.

    Как пишет издание, самый крупный производитель шоколада в мире Barry Callebaut также финансово пострадает из-за введенного закона, сообщил представитель компании изданию. Barry Callebaut перерабатывает около 20% всего урожая какао в мире, и ЕС для компании – самый важный рынок.

    Около 70% всего какао в мире выращивают в Кот-д'Ивуаре и Гане, где существует проблема обезлесивания и эксплуатации детского труда, а главные производители кофе в мире – Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.

    Ранее власти Эфиопии временно запретили вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах.

    27 ноября 2023, 08:36
    ВСУ стали готовиться к расширению границ конфликта с Россией
    ВСУ стали готовиться к расширению границ конфликта с Россией
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части страны, заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

    В эфире ABC News Наев сообщил, что ВСУ «готовятся к этому» сценарию, строят оборонительные сооружения, устанавливают мины и готовят силы. По его словам, произойдет это, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников», пишет «Коммерсант».

    Нынешнюю стадию конфликта украинский генерал описал как «войну ресурсов».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация на Херсонском направлении уничтожила блиндажи украинской армии.

    Коментарии (26)
    26 ноября 2023, 15:30
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Эли Коэн вызвал на разъяснительную беседу посла Ирландии, причиной стали слова ирландского премьера Лео Варадкара о несовершеннолетней Эмили Хенд, освобожденной ХАМАС.

    Коэн назвал возмутительными слова Варадкара, в своих соцсетях глава МИД написал, что вызвал посла Ирландии в Израиле на разъяснительную беседу, передает РИА «Новости».

    В соцсетях Варадкар написал пост о том, что Хенд была «потеряна», а теперь «нашлась», и это день «огромной радости и облегчения» для нее и ее семьи. Коэн ответил ирландскому премьеру, что девочка не была «потеряна», а была «похищена террористической организацией».

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    26 ноября 2023, 17:27
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    @ Алекс Макнотон/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Лондоне попросило Британию прокомментировать заявления главы фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что весной 2022 года экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить украинский конфликт.

    В заявлении посольства говорится, что при существенном вкладе Британии выход к решению путем переговоров был упущен. Это, подчеркнули в посольстве, имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения, передает РИА «Новости».

    Ранее Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Запада.

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    26 ноября 2023, 17:51
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.

    Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.

    25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.

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    26 ноября 2023, 22:17
    МАГАТЭ объявило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запорожская атомная электростанция в воскресенье отключена от основной линии электропитания, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Примерно в 100 километрах к северу от станции произошло короткое замыкание, это привело к обрыву связи с единственной оставшейся линией электропередачи напряжением в 750 кВ, указало агентство на своем сайте.

    Станция получает электричество от резервной линии напряжением в 330 кВ. После отключения основной линии один аварийный дизель-генератор также начал работать для питания четвертого энергоблока, что указывает на возможную проблему с ним, добавило МАГАТЭ.

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    27 ноября 2023, 10:01
    В Дании удивились «большому сюрпризу» от украинских беженцев

    DR: Половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания боевых действий на Украине почти половина украинских беженцев (49,5%) хотели бы остаться в Дании, сообщила ведущий автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета. Она назвала такой результат опроса «большим сюрпризом».

    Целая группа украинцев, по ее словам, уже обосновалась в Дании, «пустила корни в обществе». Они нашли работу и устроили детей в школу, передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Восстановление Украины после конфликта займет много времени, потому мысль остаться в Дании кажется привлекательной, говорится в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.

    Особый режим для украинцев в Дании истекает 17 марта 2025 года. После этого, если они не получат убежище или вид на жительство, им придется вернуться на родину.

    Ранее сообщалось, что многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину.

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    27 ноября 2023, 10:05
    В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных
    В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате удара стихии в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Также в своем Telegram-канале он сообщил, что пострадали четыре научные лаборатории Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ), а в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

    По данным губернатора, травмы получили трое человек, они госпитализированы. Кроме того, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, 42 автомобиля пострадали от падения деревьев и элементов конструкции зданий.

    Без электроэнергии остаются 354 дома, в том числе 25 многоквартирных жилых дома (проживает 1 тыс. 472 человека) и 329 частных жилых домов (987 человек).

    В МЧС ранее сообщали, что в результате сильного шторма в Крыму без вести пропал один человек, еще четверо человек пострадали.

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    26 ноября 2023, 16:31
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захвачен у побережья Йемена, передает агентство Associated Press со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey.

    Утверждается, что танкер принадлежит фирме Zodiac Maritime. Также сообщается, что танкер захвачен неизвестными силами, передает РИА «Новости».

    По данным Ambrey, ВМС США вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».

    Агентство также напомнило, что Аден, где захватили танкер, контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже многие годы воюет с повстанцами-хуситами.

    Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

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    26 ноября 2023, 16:24
    Финляндия выразила готовность закрыть все КПП на границе с Россией

    Премьер-министр Орпо: Финляндия готова закрыть все КПП на границе с Россией

    Финляндия выразила готовность закрыть все КПП на границе с Россией
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран, заявил глава финского правительства Петре Орпо.

    Как указал Орпо в интервью радио Suomi, если будет необходимо, Финляндия закроет восточную границу, все КПП. По его словам, Финляндия планирует сосредоточить прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Он предложил беженцам подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских) портах, но не на восточной границе, передает РИА «Новости».

    В субботу жители финских городов начали митинговать в знак протеста против закрытия границы с Россией, в акции участвовали в том числе маленькие дети.

    Ранее Финляндия закрыла три КПП на границе с Россией, после этого – еще три других пункта.

    Коментарии (18)
    27 ноября 2023, 05:46
    ВКС России уничтожили блиндажи ВСУ на Херсонском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская авиация на Херсонском направлении уничтожила блиндажи украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России в понедельник.

    Экипажи Су-34 ВКС России в ходе вылета авиабомбами уничтожили личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Один из летчиков истребителя сообщил, что экипажи получили координаты цели, выполнили расчеты, провели оценку местности, долетели до нее на предельно малых высотах. После этого самолеты набрали высоту бомбометания и сбросили снаряды, после чего ушли на предельно малые высоты и вернулись на аэродром базирования.

    Ранее ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (7)
    27 ноября 2023, 12:04
    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Зона СВО расширится на северную Украину

    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия действительно могла бы расширить зону боевых действий. Однако для этого армии необходимо заранее решить вопрос удержания освобожденных территорий. Само же продвижение могло бы начаться с северной части Украины на юг. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ВСУ сообщили, что готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией.

    «На Украине достаточно давно развивается конфликт между военным и политическим руководством страны. Отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного стали особенно напряженными в последнее время. Появляется все больше слухов о том, что против главнокомандующего ВСУ ведется тайная игра», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Слова Сергея Наева стоит рассматривать именно в этом контексте. Он обращается не к западным лидерам, но к самому Зеленскому. Это своеобразный призыв к прекращению внутренних конфликтов, ведь впереди армию страны ждут далеко не самые лучшие времена», – отметил собеседник.

    «В его словах есть логика. Контрнаступление ВСУ провалилось. Позиции обеих сторон стабилизировались, и логичным развитием конфликта стало бы начало продвижения российских войск вперед. Для этого нам необходимо четкое понимание готовности армии к совершению следующего шага, а также соответствующее решение военного и политического руководства страны», – подчеркнул эксперт.

    «В целом ВС РФ обладают достаточно мощным наступательным потенциалом. Однако перед развертыванием масштабной атаки нужно серьезно подумать над кадровым вопросом. Любое продвижение невозможно без удержания уже занятых позиций», – считает аналитик.

    «Скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь идет о крайне протяженной сухопутной границе, укрепить которую полностью противнику не удастся. Судя по всему, наступление пойдет по направлению к Сумам с перспективой дальнейшего продвижения на юг», – предполагает собеседник.

    «Таким образом ВС РФ создадут ситуацию, при которой снабжение левобережной группировки украинской армии фактически прекратится. Кроме того, может быть принято решение о нанесении ударов по мостам через Днепр, что полностью обнулило бы логистические возможности ВСУ. Данный вариант кажется наиболее вероятным», – уточняет он.

    «А вот пойти в наступление со стороны моря не получится. На это уйдет в разы больше ресурсов. К тому же данные действия могут быть особенно разрушительными для таких городов, как Одесса и Николаев, а мы пытаемся воздерживаться от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре», – резюмирует Онуфриенко.

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной частей Украины, сообщили в ВСУ. Как рассказал в интервью ABC News  командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в настоящий момент армейское руководство уже начало подготовку к данному сценарию.

    В частности, он подчеркнул, что ведется усиленная работа по строительству оборонительных сооружений, установке мин и подготовке сил. Военный уточнил, что продвижение ВС РФ вперед может начаться при продолжении наращивания производства вооружений Москвой и ее «технологического совершенствования при помощи союзников».

    Текущую стадию конфликта Наев описал как «война ресурсов». По его оценке, сокращение объемов помощи от западных союзников «действительно ударит по обороноспособности» Украины. Однако он подчеркнул, что ВСУ намерены «бороться тем, что имеют».

    Ранее Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist написал, что конфликт зашел в тупик и переходит в позиционную фазу. Он признал ряд тактических ошибок, совершенных при планировании контрнаступления, и отметил, что текущее противостояние замерло в ожидании нового технологического скачка в области вооружений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему действия ВСУ обернулись провалом.

    С мнением Залужного не согласился Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина находилась в куда более сложных обстоятельствах в первые дни после начала конфликта. Он также указал на то, что усталость от боевых действий среди солдат вполне можно понять, однако сама ситуация до сих пор не пришла к состоянию безвыходности.

    Коментарии (8)
    26 ноября 2023, 15:58
    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»

    Депутат парламента Крыма Гемпель сравнил угрозы Киева уничтожить Крымский мост с «лаем Моськи»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Угрозы Украины в отношении Крымского моста похожи на лай Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    Как указал Гемпель, «все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем хорошо известной басни». По его словам, сегодня Украина как государство уже ничего из себя не представляет, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что все угрозы являются «предсмертной агонией» властей Украины. Гемпель уточнил, что Украина уже потеряла свою государственность, поэтому сегодня ничего не говорит о том, что Украина может победить Россию. «Украина может процветать только в составе Российской Федерации», – добавил он.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен.

    В октябре представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВСУ уничтожат Крымский мост, добавив, что конструкцию охраняют «боевые дельфины».

    Коментарии (6)
    27 ноября 2023, 10:50
    В сторону корабля США у берегов Йемена запустили две баллистические ракеты
    В сторону корабля США у берегов Йемена запустили две баллистические ракеты
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    В направлении корабля ВМС США USS Mason запустили две баллистические ракеты с территории Йемена, сообщили в американском Центральном командовании (CENTCOM).

    На странице CENTCOM в X (прежнее название Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщается, что инцидент произошел 27 ноября, когда военный корабль США прибыл на помощь захваченному танкеру Central Park.

    Ракеты, согласно данным американской стороны, упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Ни один корабль не пострадал, добавили в Центральном командовании США, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник стало известно, что пираты, напавшие у побережья Йемена на танкер Central Park, задержаны и допрошены американскими военными, экипаж и груз на судне не пострадали.

    Коментарии (13)
    27 ноября 2023, 12:34
    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме

    Причиной гибели животных в Севастопольском аквариуме стал термальный удар

    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме
    @ sevaquarium.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Животные в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли из-за термального удара, сообщил собственник – директор аквариума Юрий Кравцов, рассказав об обстоятельствах произошедшего из-за обрушившегося на регион шторма.

    Кравцов сообщил РИА «Новости», что в историческом третьем зале размещались пресноводные животные, туда хлынула холодная морская вода. «Термальный удар, и все», – сказал он.

    Морская вода, по его словам, затопила насосы и обогреватели, электрику. Ночью из помещения, которое было заполнено водой на полтора метра, откачали воду, сейчас разбирают завалы.

    Всего в зале обитало 800 единиц животных, сообщил Кравцов, добавив, что это были представители четырех континентов и порядка 50 видов. В частности, уточнил он, погибли панцирные щуки, которые жили в этом аквариуме 20 лет, а также большие красивые пираньи, которые жили 15 лет.

    Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, добавил директор музея.

    Ранее сообщалось о гибели 500 животных в музее-аквариуме Севастополя.

    Коментарии (3)
    26 ноября 2023, 15:20
    Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ
    Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ
    @ Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран ОДКБ фактически создана, двусторонние соглашения есть с каждым из государств-участников организации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

    Он уточнил, что соглашения существуют с Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Белоруссией. Система оснащена, работает. Также периодически проводятся учения для поддержания системы ПВО в боевом состоянии, передает ТАСС.

    Шойгу добавил, что объединенная система ПВО есть в СНГ, а в ОДКБ она по факту сделана. При необходимости это будет оформлено документально.

    Ранее Шойгу заявил об укреплении систем безопасности в ОДКБ с учетом опыта СВО.

    Коментарии (13)
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