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Сотни тысяч тонн кофе и какао в ЕС оказались под угрозой уничтожения
FT: В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах
Сотни тысяч тонн кофе и какао, хранящихся на складах в Евросоюзе, возможно, будут уничтожены из-за закона о защите лесов, который вступил в силу в июне, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, сотни тысяч тонн какао и кофе, хранящихся на складах в ЕС, возможно, будут уничтожены из-за непредвиденного последствия закона ЕС о борьбе с вырубкой лесов, который начал действовать в июне этого года.
Как сообщает издание со ссылкой на биржу ICE и Международный торговый центр, кофе и какао, произведенные и хранящиеся в ЕС во время переходного периода, который продлится до декабря 2024 года, может не соответствовать нормам, и его придется продать за пределами союза или уничтожить, передает РИА «Новости». При этом именно кофе и какао может храниться на складах на таможне дольше переходного периода.
Как пишет издание, самый крупный производитель шоколада в мире Barry Callebaut также финансово пострадает из-за введенного закона, сообщил представитель компании изданию. Barry Callebaut перерабатывает около 20% всего урожая какао в мире, и ЕС для компании – самый важный рынок.
Около 70% всего какао в мире выращивают в Кот-д'Ивуаре и Гане, где существует проблема обезлесивания и эксплуатации детского труда, а главные производители кофе в мире – Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.
Ранее власти Эфиопии временно запретили вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах.