Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.0 комментариев
В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»
Депутат парламента Крыма Гемпель сравнил угрозы Киева уничтожить Крымский мост с «лаем Моськи»
Угрозы Украины в отношении Крымского моста похожи на лай Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Как указал Гемпель, «все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем хорошо известной басни». По его словам, сегодня Украина как государство уже ничего из себя не представляет, передает РИА «Новости».
Он предположил, что все угрозы являются «предсмертной агонией» властей Украины. Гемпель уточнил, что Украина уже потеряла свою государственность, и поэтому сегодня ничего не говорит о том, что Украина может победить Россию. «Украина может процветать только в составе Российской Федерации», – добавил он.
Ранее руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен.
В октябре представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВСУ уничтожат Крымский мост, добавив, что конструкцию охраняют «боевые дельфины».