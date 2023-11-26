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    26 ноября 2023, 15:58

    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»

    Депутат парламента Крыма Гемпель сравнил угрозы Киева уничтожить Крымский мост с «лаем Моськи»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Угрозы Украины в отношении Крымского моста похожи на лай Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    Как указал Гемпель, «все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем хорошо известной басни». По его словам, сегодня Украина как государство уже ничего из себя не представляет, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что все угрозы являются «предсмертной агонией» властей Украины. Гемпель уточнил, что Украина уже потеряла свою государственность, и поэтому сегодня ничего не говорит о том, что Украина может победить Россию. «Украина может процветать только в составе Российской Федерации», – добавил он.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен.

    В октябре представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВСУ уничтожат Крымский мост, добавив, что конструкцию охраняют «боевые дельфины».

    25 ноября 2023, 17:46
    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Военный эксперт Кнутов объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику, запуская большое количество беспилотников. Эта тактика позволяет одномоментно выполнять сразу две задачи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА.

    «Применение беспилотников – наиболее дешевый, но в то же время крайне эффективный способ противодействия противнику. Судя по всему, Украине пришлось иметь дело с настоящим роем дронов, с которым не каждая система ПВО может справиться», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Так как наше военное ведомство пока не подтверждало удары, мы можем предположить, что атака была направлена на повреждение объектов энергоинфраструктуры. Также нельзя исключать поражения складов. Если подтвердится история с энергоснабжением, это будет означать, что Россия решила повторить тактику прошлого года», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, применение большого количества беспилотников одномоментно необходимо для решения сразу двух задач. Во-первых, мы таким образом можем прощупать уязвимые места в системе ПВО противника. А во-вторых, попутно поразить ряд важных целей», – заключил аналитик.

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы. Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» писали, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой». Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo указывал, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Коментарии (27)
    25 ноября 2023, 19:57
    На Украине заявили, что Россия впервые атаковала черными беспилотниками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для корпусов беспилотников «Герань-2» якобы начали применять карбон, заявил представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат.

    Этот материал позволяет поглощать радиолокационные сигналы, из-за него сами устройства получаются черного цвета, сказал Игнат, передает радио Sputnik со ссылкой на украинские СМИ.

    Такое усовершенствование усложнит работу украинской ПВО, добавил он.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», ВС России впервые использовали в ходе воздушной операции прошедшей ночью дроны черного цвета.

    Напомним, в субботу украинские военные сообщали, что в ночь на 25 ноября ВС России якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия использует дешевый и эффективный способ противодействия противнику, используя сразу большое количество дронов.

    Коментарии (43)
    25 ноября 2023, 18:51
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Главы Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал о пророчествах украинских старцев, предсказавших начало спецоперации.

    «Был такой старец Лаврентий Черниговский, скончался он в 1955 году. Так вот он писал и говорил о некоем страшном конфликте, в который будут втянуты братья – русский и украинский народы», – рассказал священнослужитель в ходе видеомоста, состоявшегося в пресс-центре РИА «Новости».

    По словам митрополита Тихона, старец также предсказывал гонения на церковь и предостерегал паству от перехода к раскольникам. Он также рассказал о донбасском старце Зосиме, который пророчил войну между Россией и Украиной.

    «Человеку легче, когда он во что-то верит. Даже если эти пророчества помогут хоть десятку людей, то это уже благо. Главное, чтобы они успели забыть пророчества, если те по каким-то причинам не сбудутся», – отреагировала на слова митрополита общественный деятель Татьяна Щербакова на страницах Publico.

    «Я сама человек верующий, но не слишком воцерковленный. Считаю, что если ничего не делать, то ничего и не случится. Я на своем месте просто делаю свое дело так, чтобы приблизить нашу победу. Думаю, что так же ведут себя и другие граждане нашей страны. Но у меня, как и у многих, есть ощущение, что весна 2024 года будет не такой, как предыдущие», – добавила она.

    Философ Виктор Аксючиц в свою очередь указывает, что история знает немало случаев, когда старцы черпали свои видения из духовной реальности. Он также вспоминает известных писателей. «Творческая гениальность Пушкина и Достоевского позволяла предвидеть грядущее», – пишет он.

    «И это также говорит о том, что существуют различные духовные практики, позволяющие выходить за пределы мира сего к духовным основаниям нашего мирского. В данном случае владыка Тихон описывает именно это этот факт, который, надо сказать, совпадает и с моими озарениями», – замечает Аксючиц.

    По мнению историка Аркадия Минакова, «без веры в победу, без веры народа в пророчества старцев, победа не может быть одержана». «с духовной точки зрения подобные выступления и пророчества важны. В жизни народов и даже в жизни всего человечества пророчества играют важнейшую роль. Причем вне зависимости от рационалистической, логической точки зрения», – написал он на страницах Publico.

    Коментарии (8)
    25 ноября 2023, 23:24
    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке

    Военкор Котенок сообщил о полном освобождении российскими войсками промзоны в Авдеевке от ВСУ

    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевская промзона полностью освобождена от вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Военкор сообщил в Telegram, что «вражеские ресурсы подтверждают» данную информацию. «Промзона – важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный», – заявил Котенок.

    «Военкоры Русской весны» также пишут, что «ВСУ выбиты с промзоны» и та «перешла под фактический контроль армии России». Отмечается, что промзона с 2014 года «была оккупирована ВСУ и превращена в укрепрайон».

    Об освобождении промзоны сообщают и другие Telegram-каналы, например, «Рыбарь» и «НгП раZVедка».

    Военкор Александр Сладков заявил в Telegram: «То что наши парни пробили Авдеевскую промку — это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта».

    В октябре российские военные сумели взять важнейший террикон под Авдеевкой. Эксперты тогда указывали, что потеря похожей высоты ухудшила положение украинских подразделений в промзоне Мариуполя.

    Коментарии (16)
    25 ноября 2023, 18:27
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-конференция украинского, швейцарского и латвийского президентов Владимира Зеленского, Алена Берсе и Эдгарса Ринкевичса в Киеве прервалась из-за воздушной тревоги.

    Трансляция пресс-конференции прервалась, как только Зеленский, Берсе, Ринкевичс и литовский премьер Ингрида Шимоните закончили выступать и начали отвечать на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    В зале зазвучала сирена, политики ушли из зала и отправились в бомбоубежище.

    Отмечается, что сообщений о взрывах в украинской столице или работе ПВО не поступало.

    До этого украинские военные заявляли, что в ночь на 25 ноября российские вооруженные силы якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Коментарии (16)
    25 ноября 2023, 18:47
    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять до 50% территории
    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять до 50% территории
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллапс украинской армии может привести к тому, что киевский режим потеряет 50% своей территории, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    ВСУ находятся «на грани коллапса», это признают все, если армия Украины падет, то произойдет «стремительный вывод войск», сказал Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису, передает РИА «Новости».

    По его словам, российские военные «заполнят эту оставленную пустоту», в таком случае эта территория не будет возвращена Украине.

    Разведчик отметил, что ситуация для украинской стороны на линии соприкосновения стала катастрофической, у ВСУ закончились человеческие резервы, а российские военные якобы ликвидируют большинство украинских солдат.

    Если кто-то из приближенных к руководству киевского режима не убедит президента страны Владимира Зеленского прекратить боевые действия, то ситуация Украины может стать плачевной. В таком случае 20% потерянных территорий могут стать 40% или даже 50%

    До этого Риттер заявлял, что командование украинской армии держит западные танки в резерве из-за страха их уничтожения.

    Коментарии (27)
    25 ноября 2023, 16:46
    Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
    Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководители государств-участников Североатлантического альянса вне публичного пространства требуют отставки украинского президента Владимира Зеленского, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Зеленскому должны в личных беседах заявлять о том, что для него «все кончено», и что ему нужно покинуть свой пост, предположил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, передает РИА «Новости».

    По мнению полковника, западные страны хотят видеть в кресле украинского президента надежного кандидата, который представит то, что останется на тот момент от Украины. Этот человек должен будет начать мирные переговоры с Россией.

    Ранее Макгрегор заявлял, что конфликт на Украине фактически окончен.

    Коментарии (12)
    26 ноября 2023, 03:58
    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении

    Военный эксперт Рожин сообщил о появлении у вооруженных сил Украины танка Abrams на Купянском направлении

    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщается, что на Купянском направлении вооруженные силы Украины начали использовать американский танк Abrams, рассказал военкор и военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Telegram опубликовал фото танка и сообщил, что Abrams «высунулся из леса». «Как утверждают, на Купянском направлении», – рассказал он, добавив, что «охота началась».

    Аналогичную информацию публикуют украниские Telegram-каналы, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли изменили ситуацию на поле боя. Американские СМИ заявляли, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы. Российские танкисты рассказали, что после сообщений о поставках ВСУ Abrams начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (8)
    26 ноября 2023, 07:44
    Зеленский объяснил польскую блокаду «политическими шагами соседей» Украины

    Зеленский объяснил проблемы на границе с Польшей «политическими шагами соседей» Украины

    Зеленский объяснил польскую блокаду «политическими шагами соседей» Украины
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Украины возникли сложности на границе из-за некоторых политических шагов ее соседей, заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками.

    Зеленский заявил о необходимости для Киева придерживаться «очень взвешенной политики». По его словам, у украинских властей есть «план действий». Он сказал, что возник «новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов». Зеленский считает, что следует «дать чуточку времени соседям» Украины. Он выразил надежду, что ситуация разрешится, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что власти Польши должны положить конец «позорной блокаде», которую устроила группа «маргиналов». Пункты пропуска на границе с Украиной блокированы польскими перевозчиками.

    Коментарии (6)
    25 ноября 2023, 21:37
    На Украине заявили, что получат от Запада военные суда для охраны «зернового коридора»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получит от западных стран корабли для проведения судов по «новому зерновому коридору», утверждают украинские СМИ.

    Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в «зерновом коридоре», утверждает «Украинская правда», передает РИА «Новости».

    О таких якобы достигнутых соглашениях с неназванными партнерами в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило издание.

    Ранее страны Запада не сообщали о планах предоставить военные корабли киевскому режиму.

    В октябре украинские СМИ сообщали, что руководство страны продолжило отправку груженых зерном судов из одесского порта.

    Коментарии (19)
    26 ноября 2023, 07:18
    В Раде сообщили о нежелании украинских полицейских помогать военкоматам

    Депутат Рады Костенко рассказал о нежелании украинских полицейских участвовать в «скандалах» и помогать военкоматам

    Tекст: Антон Антонов

    До конца 2023 года на Украине разработают закон о расширении полномочий сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), так как полиция «отстраняется» от помощи им, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

    Костенко пояснил, что у сотрудников военкоматов нет «никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы». Полицейские «иногда отстраняются от этого», так как не хотят быть «в центре скандала», и поступают так, чтобы «человека не привлекать», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

    Коментарии (2)
    25 ноября 2023, 16:15
    Welt: Россия стала использовать новые способные распознавать цели дроны «Ланцет»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Серьезную угрозу для украинской армии представляет новое поколение беспилотных летательных аппаратов «Ланцет», они способны сами определять и распознавать цели, сообщил немецкий телеканал Welt.

    Речь идет о «Ланцетах» модели 53, их называют «Изделие 53», говорится в репортаже Welt, передает РИА «Новости».

    Эти дроны могут сами определять цели, распознавать их и принимать решения об их захвате. Они способны эффективно нападать на артиллерийские позиции противника и скопления живой силы.

    Телеканал предположил, что новая модификация может обладать искусственным интеллектом.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, какие задачи сейчас решают российские беспилотники, и почему они стали предопределять исход боев.

    Коментарии (4)
    26 ноября 2023, 07:57
    Литва заявила, что Украине нельзя «уставать» от военных действий

    Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что Украина может перестать существовать в случае «усталости» от военных действий

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина поддалась «усталости от войны», она перестала бы существовать, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    Ландсбергис считает, что подобная «усталость» – «феномен обществ, живущих в мире». Он заявил, что Запад также должен сопротивляться этому чувству, поскольку у западных стран есть «достаточная структурная мощь» для поддержки Киева, необходимой для украинской «победы», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ сообщают, что усталость от войны и вера в то, что сама Украина сомневается в своей победе, «придаст импульс всем настаивающим на переговорах с Москвой».

    Коментарии (13)
    26 ноября 2023, 02:30
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Киевской области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области Украины и в Черкассах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях. До этого воздушная тревога также прозвучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на «местные ресурсы» пишут, что звуки взрывов раздаются «на окраинах» украинской столицы.

    Напомним, украинские военные сообщали, что в ночь на 25 ноября Вооруженные силы России выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников. Также на Украине заявили, что Россия впервые атаковала черными беспилотниками. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику.

    Коментарии (3)
    26 ноября 2023, 04:29
    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках жителей страны сбежать в Словакию и Румынию

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчины, которые хотели сбежать в Словакию, должны были назвать перевозчикам пароль – «картофель», сообщила госпогранслужба Украины.

    Как рассказало ведомство в соцсетях, контрольное слово требовалось назвать «при посадке в авто», на котором мужчин должны были доставить до границы со Словакией. Отмечается, что указания они получали «с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации».

    Однако украинские пограничники смогли поймать «проводника и пятерых мужчин» в 200 м от границы. Отмечается, что услуга по бегству с Украины стоила 5 тыс. – 8 тыс. долларов. «Проводника» мужчины нашли через соцсети. «Все задержанные будут привлечены к ответственности», – говорится в собщении.

    Кроме того, как сообщает ведомство, «еще одни нелегальные «туроператоры» сгорели на границе» в Закарпатье, где трое «бизнесменов» за 2 тыс. долларов обещали провести мужчину в Румынию. Их машина была остановлена пограничниками.

    Напомним, западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

    Коментарии (5)
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      0 комментариев
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      28 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      России незачем относиться к мигрантам по-арабски

      Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

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      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

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