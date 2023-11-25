На выставке «Россия» открылась экспозиция «Россия в движении» и «Строим будущее»

Tекст: Кристина Цыцура

В открытии принимали участие зампред правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта России Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для детей из новых территорий.

Среди уникальных экспонатов – реалистичная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через госграницу, карта опорной сети автомобильных дорог.

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов назвал экспозицию впечатляющей.

«Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме – здесь будет очередь детей стоять», – сказал он после осмотра экспозиции.

Министр транспорта России Виталий Савельев назвал развитие транспорта в России важным условием развития страны.

«В следующем году транспортному комплексу исполняется 215 лет. Это история, которую нам нельзя забывать. Мы делаем все возможное, чтобы граждане получали качественные услуги. Передвижение, мобильность населения – один из главных факторов уровня жизни, к повышению которого мы стремимся», – подчеркнул министр.

На выставке уделили особое внимание развитию туристической инфраструктуры. Часть экспозиции посвящена восстановлению новых регионов России. Для детей из ДНР глава Минстроя Ирек Файзуллин провел экскурсию.

«Экспозиция показывает, что сделано в стране за последние годы по нашему направлению. И нам есть, чем гордиться. Возведено 850 млн кв. метров жилья на территории наших регионов. Почти два миллиона человек переселили из аварийного жилья», – сказал Ирек Файзуллин.

Ранее на выставке «Россия» регионы Урала представили свои экспозиции.