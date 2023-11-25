Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.24 комментария
В центре Киева прогремели новые взрывы
В центре Киева и со стороны аэропорта Жуляны прогремели новые взрывы
В субботу утром в Киеве были слышны взрывы в центре города и со стороны аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.
По словам одного из местных жителей, сильные взрывы были слышны примерно в 5.00, передает ТАСС.
По словам другого, «сейчас слышны новые взрывы: в Голосеевском районе, со стороны Жулян, а также сильный взрыв где-то на Печерске в центре». После сообщений о взрывах в Киеве в ряде районов пропал свет, а в небе заметили дроны, рассказали горожане.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком (Кировограде).