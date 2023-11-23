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    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    21 комментарий
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    24 комментария
    23 ноября 2023, 00:51

    Польские фермеры решили присоединиться к блокированию границы с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские фермеры решили с четверга присоединиться к блокированию границы с Украиной, сообщила администрация приграничного населенного пункта Медыка.

    Отмечается, что протест продлится с 23 по 26 ноября на пограничном переходе на национальной дороге DK 28, передает РИА «Новости».

    Через пункт в этот день будут пропускать только служебные автомобили, легковушки, машины с гуманитарной помощью и автобусы. Фермеры выступают против дешевого продовольствия из Украины. При этом они также солидарны с протестующими водителями.

    Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов польских водителей стали льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам.

    22 ноября 2023, 20:07
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

    Украинский актер Бенюк поддержал заявление Фарион, что говорящие по-русски военные – не украинцы

    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист Украины Богдан Бенюк считает, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион «сказала правильную вещь» о том, что военные, говорящие на русском языке – не украинцы.

    Бенюк считает, что украинцы, которые продолжают говорить на русском языке, продолжают продвигать «русский мир» на Украине, сообщает Страна.ua.

    «Фарион сказала правильно и не побоялась это сделать во время войны», – заявил артист. Актер добавил, что, по его мнению, те граждане Украины, которые продолжают общаться на русском после начала СВО, являются «захватчиками».

    «Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины», – сказал он.

    Это, по словам актера, касается и уехавших украинцев. Он считает, что говорящих на русском языке за границей граждан Украины надо вычеркивать из украинцев и говорить, что они русские.

    Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Коментарии (33)
    22 ноября 2023, 14:32
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО

    Военный аналитик Онуфриенко: Заморозки упростят ВС России уничтожение пехоты ВСУ

    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Сейчас Российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны. Однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в районе села Синьковка.

    «На Купянском направлении наши войска применяют стратегию гибкой обороны, чтобы оттягивать резервы противника и не позволять ему собрать силы на других участках фронта. На данный момент мы смогли сковать в этом районе порядка девяти полнокровных бригад ВСУ, а также несколько частей теробороны и инженерных войск», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас российские войска немного продвинулись около села Першотравневое (Первомайское). Также иногда мы выходим к Синьковке, Кисловке и Ивановке, провоцируя ВСУ на контратаки. В ходе таких наступлений противник несет большие потери, в отличие от нашей армии, находящейся в обороне», – отмечает собеседник.

    «На Краснолиманском направлении Российская армия также оказывает давление на противника, вынуждая его перебрасывать резервы в этот район. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, в балке Журавка, на Торском выступе и около села Макеевка. Кроме того, наши войска сохраняют плацдарм на западном берегу реки Жеребец, тем самым они создают угрозу для группировки противника, расположенной за водной преградой», – подчеркивает он.

    «В целом Российская армия будет использовать стратегию гибкой обороны до тех пор, пока Украина готова тратить своих солдат и западную технику на штурм наших позиций. Ресурсов на пару месяцев у противника хватит. Однако уже зимой, если ВСУ достаточно сильно истощатся, боевые действия могут принять совершенно другой характер», – акцентирует эксперт.

    «Заморозки также могут повлиять на ход боев. Россия неоднократно показывала способность наступать зимой. Затвердеет грязь, которая ранее мешала передвижению пехоты и техники. Кроме того, легче будет обнаружить противника, так как те же тепловизоры наиболее эффективно работают в холод. При массовом оснащении наших войск такими устройствами шансов на эффективную оборону у ВСУ будет мало», – поясняет он.

    «Однако заморозки принесут с собой и ряд проблем. Во-первых, зимой легче обнаруживать и наши войска, поэтому фронт необходимо обеспечить средствами РЭБ и ПВО для защиты позиций. Во-вторых, солдатам в холодную погоду нужно поставлять обогреватели, но с ними, я думаю, проблем не будет, так как Россия сейчас их массово выпускает», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска в ходе боевых действий на Купянском направлении ударами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Потери противника составили два автомобиля и до 25 солдат.

    Вооруженные формирования Украины на Купянском направлении, пытаясь сдерживать российские войска, испытывают большие трудности с логистикой, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он уточнил, что на передовую направляется как вооружение, так и личный состав ВСУ, однако украинское командование испытывает большие трудности с логистикой. По словам Марочко, большая часть мостов через реку Оскол уничтожена либо повреждена, а новые понтонные переправы «живут» не больше суток.

    На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация), передает Telegram-канал Минобороны России.

    Кроме того, артиллерийскими подразделениями было нанесено огневое поражение трем опорным пунктам и районам скопления техники ВСУ. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномет.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о стратегии активной обороны, которую используют российские войска. Эксперты отмечали, что этот способ ведения боевых действий помог армии не только перехватить инициативу, но и постепенно создать условия для дальнейшего продвижения вперед.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 10:15
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за разногласий внутри Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

    Некоторые члены блока, включая Германию, не смогли прийти к единому мнению по поводу условий выделения средств. Страны пытаются договориться о выделении 5 млрд евро в 2024 году и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киева, передает ТАСС.

    Также другой источник сообщил, что различные проекты по поддержке Украины блокирует Венгрия, которая требует сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

    Коментарии (47)
    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

    Коментарии (6)
    22 ноября 2023, 08:36
    Бывшие украинские военные стали сражаться против ВСУ

    Группа батальона им. Хмельницкого из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая группа формирования «Каскад», которое состоит из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, выехала на боевое задание, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

    Кирик сообщил РИА «Новости», что его подразделение выезжает следом. «Встретимся на фронте с ними», – добавил он, отметив, что настроение в «Каскаде» боевое. Он отметил, что бывшие украинские пленные сделали свой выбор в пользу правильной стороны.

    Боец также рассказал, что за девять месяцев службы на Украине он не проходил практически никакой боевой подготовки.

    В феврале сообщалось, что в ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в который вошли украинские военнопленные.

    Коментарии (15)
    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

    Коментарии (11)
    22 ноября 2023, 10:07
    Зеленский посоветовал США не ждать «волшебства» от ВСУ

    Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева

    Зеленский посоветовал США не ждать «волшебства» от ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом»; вооруженным силам Украины «трудно оставаться сильными», признал он.

    Зеленский в интервью Fox News сказал, что ВСУ нужно «больше успешных результатов на поле боя». Он согласился со словами о том, что отсутствие прогресса в ходе «контрнаступа» является признаком того, что все «идет не по плану».

    В то же время президент Украины заявил, что события в его стране – «это не кино». «Не может быть волшебства каждый день», – приводит его слова ТАСС.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники.

    Коментарии (37)
    22 ноября 2023, 11:15
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский сам сомневается в том, что ВСУ смогут одержать победу в военном конфликте с Россией, пишет издание Die Welt.

    Издание напомнило слова украинского лидера о том, что ВСУ проиграют без помощи со стороны США, передает RT.

    Поэтому международные наблюдатели начали задумываться, способны ли ВСУ продолжать боевые действия. Также влияют на ситуацию публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, говорится в статье. 

    В публикации автор отметил, что усталость от войны и вера в то, что сама Украина сомневается в своей победе, «придаст импульс всем настаивающим на переговорах с Москвой».

    Ранее Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

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    22 ноября 2023, 04:00
    Times рассказала о жалобах украинских военных

    Times сообщила о жалобах украинских военных на нехватку боеприпасов и дезертирство

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники, сообщают СМИ.

    Один из командующих в 21-й бригаде ВСУ выразил надежду, что Израиль «в ближайшем будущем» завершит операцию с секторе Газа, поскольку у ВСУ «критическая ситуация», украинские военные «не получают достаточно боеприпасов».

    Он заявил, что «крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Также Times сообщила о жалобах на дезертирство – один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись.

    Кроме того, один из командующих батальоном, оценивая использование британских БТР Bulldog 1960-х годов, заявил, что «это не та техника, с которой можно идти в наступление».

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    22 ноября 2023, 03:48
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской и Житомирской областях Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлялась и в других регионах Украины, в некоторых она уже отменена. В ряде регионов тревога продолжалась более трех-четырех часов, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы произошли в Сумской области, а также в городе Запорожье, который удерживается вооруженными силами Украины.

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    22 ноября 2023, 09:17
    Американский журналист рассказал о жалобах Зеленского на США

    Американский журналист Холл: Зеленский жаловался на недостаточную помощь со стороны США

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами телекомпании Fox News Бенджамином Холлом и британского таблоида The Sun Жеромом Старки пожаловался на то, что Вашингтон оказывает киевскому режиму недостаточную помощь.

    Об этом рассказал один из участников встречи – корреспондент Бенджамин Холл. Он отметил, что Зеленский во время разговора «все выложил» и «вообще ничего не скрывал», передает РИА «Новости».

    По словам Холла, Зеленский говорил «о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса». Кроме того, президент Украины жаловался на «нехватку потенциальной поддержки» его страны со стороны американцев. Зеленский, по словам корреспондента, говорил, что Израиль «действительно отвлек весь мир от Украины», и называл этот момент «критическим».

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников.

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    22 ноября 2023, 02:28
    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран

    Небензя назвал трагический опыт Украины предостережением для стран, где Запад купил агентов влияния

    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Трагический опыт Украины должен стать предостережением для всех стран, где Запад за последние десятилетия расставил свои сети, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине Небензя заявил, что этот опыт должны учитывать все государства, в которых у Запада для реализации «узкокорыстных геополитических» интересов есть «прикормленные НПО» и «купленные агенты влияния», передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что страны Запада, «запустив этот дремлющий до поры до времени механизм», готовы пойти на любые «преступления и жертвы», они «с легкостью закроют глаза на любые самые отвратительные нарушения прав человека», руководствуясь двойными стандартами.

    После евромайдана Украина потеряла свои достоинство и независимость, это должно быть «зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу», сказал Небензя.

    Он напомнил, что в ходе евромайдана произошла «преступная провокация радикальной оппозиции с расстрелом протестующих», в результате которой погибли более 100 человек. Было и «политическое мошенничество» – оппозиция «дезавуировала подписанные при гарантии Германии, Франции и Польши соглашения о переходном периоде и отстранила Януковича от власти в нарушение конституции страны».

    Комментируя визит главы Евросовета Шарля Мишеля в Киев в годовщину евромайдана, Небензя сказал, что Мишелю «стоило приехать для того, чтобы извиниться перед украинцами за все те обещания, которые ЕС дал, но не смог и не может выполнить».

    Он подчеркнул, что Киев взял на вооружение террористические методы и кичится этим. Учитывая, что нынешние власти Украины и их «западные кукловоды» отвергают возможность «сценария, при котором Украина перестанет быть антироссийской», России «придется выполнять цели СВО военным путем», заявил дипломат.

    8 декабря Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по Украине.

    21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые вошли в историю как евромайдан. Нынешняя власть в Киеве отмечает эту дату как «День достоинства и свободы», но в результате Майдана страна постепенно потеряла всякий суверенитет, впав в полную зависимость от Запада, а последовавший конфликт с Россией лишил ее перспектив для развития.

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    22 ноября 2023, 07:58
    Украина «на праздники» попросила у США радары

    Politico сообщила о желании Украины получить от США радары Sentinel

    Tекст: Антон Антонов

    Украина для защиты оружейных заводов просит у США радары ближнего действия Sentinel, сообщают СМИ.

    Как пишет Politico, Украина «на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия». Указывается, что Sentinel способны отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся БПЛА. Politico предполагает, что с помощью Sentinel Украина может попытаться защитить заводы, где собирается производить собственное оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, издание Politico также сообщало, что украинцы массово бегут в Киев из других городов из-за лучшей защищенности столицы системами противовоздушной обороны.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    22 ноября 2023, 11:05
    Федерация гимнастики Украины начала расследование высказывания Никольченко о Польше

    Tекст: Кристина Цыцура

    Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело из-за высказывания гимнастки Влады Никольченко, сообщила пресс-служба организации.

    Девушка в соцсети ранее заявила, что «ненавидит» Польшу и живущих в стране людей, передает ТАСС.

    Никольченко 20 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

    Ранее политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович заявил, что польскому и украинскому народам объективно не получается быть вместе.

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    22 ноября 2023, 05:54
    Европарламент согласился открыть офис на Украине

    В ответ на просьбу Зеленского Европарламент согласился открыть офис на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Европарламент одобрил решение открыть офис на Украине, чтобы усилить поддержку Верховной рады, сообщили СМИ.

    Зеленский в марте попросил главу Европарламента Роберту Метсолу открыть представительство на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    В соответствующем документе сообщается, что офис ЕП позволит его комитетам получать информацию «о текущих вопросах и процессах» как на Украине, так и в «странах Восточного партнерства», передает ТАСС.

    Напомним, во вторник с необъявленным визитом в Киев в десятую годовщину Евромайдана прибыл глава Евросовета Шарль Мишель.

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