Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

Путин напомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – передает слова Путина РИА «Новости».

Глава государства добавил, что военные действия – трагедия, надо думать, как ее прекратить.

«Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал он.

Ранее Песков сообщил, что Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20 затронет «весьма неспокойную» ситуацию в мире.