Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.16 комментариев
Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги
Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».
Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.
Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.
В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.