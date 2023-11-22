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    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    17 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    21 комментарий
    22 ноября 2023, 17:16

    Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столкновении пассажирского поезда сообщением Пермь – Адлер с тепловозом в Ульяновской области пострадали 25 человек, сообщили в РЖД.

    Как говорится в сообщении на сайте Куйбышевской железной дороги – филиала ПАО «РЖД», в среду на станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд сообщением Пермь – Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось.

    В результате 25 пассажиров поезда, в том числе один несовершеннолетний, получили ушибы, они обратились за медицинской помощью. Локомотивные бригады не пострадали. Причина происшествия устанавливается, добавили в РЖД.

    В октябре в московском метро столкнулись два поезда, пострадали несколько человек.

    21 ноября 2023, 21:57
    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами

    Посольство РФ направило Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного российского танка

    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами
    @ JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного российского танка Т-72, сообщили в дипмиссии.

    В посольстве подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России, а «бездействие и потворство финских властей ее проведению» считают ведущими к «дальнейшей деградации» отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Между тем, жители Хельсинки, возмущенные этой акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.

    В субботу проукраинские общественные организации Финляндии при содействии властей Хельсинки организовали на площади напротив финского парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72.

    Напомним, в феврале 2023 года сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Жители столицы Германии стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими. Причем делали это не только проживавшие в Берлине русские (почтившие память экипажа танка, погибшего от рук украинских военных), но и простые немцы, для которых танк стал способом высказать все, что они думают в отношении киевского режима. Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы, принесенные к танку.

    Позже в Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России – в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. В результате эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка.

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    21 ноября 2023, 22:56
    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР

    В результате украинского обстрела населенного пункта Кумачово в ДНР погибла актриса и режиссер Полина Меньших

    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР
    @ vk.com/portalmus

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины в воскресенье обстреляли населенный пункт Кумачово в ДНР, в результате обстрела погибла актриса и театральный режиссер Полина Меньших, сообщили в оперативных службах.

    Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в Telegram, что обстрел велся с украинских позиций у Елизаветовки из РСЗО HIMARS. Ракеты М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная) по Кумачово выпустила 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ, которой командует полковник Дмитрий Храпач.

    Петербургский театр-студия «Портал», где Меньших поставила один из мюзиклов, сообщил, что актриса «погибла… на выступлении в Донбассе в результате обстрела», передает РИА «Новости».

    Полина Меньших – хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis (2001–2016), передает ТАСС.

    Напомним, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России.

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    21 ноября 2023, 21:19
    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы

    Бах заявил, что преждевременно говорить о санкциях за участие в Играх дружбы

    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Проведение Игр дружбы в 2024 году в России является гипотетическим, поэтому рано говорить о последствиях для тех, кто будет участвовать в этих соревнованиях, заявил глава МОК Томас Бах.

    Он сообщил, что слышал от российского президента и правительства о планах провести Игры. Но пока ничего не решено и преждевременно говорить о последствиях, отметил Бах, передает ТАСС.

    Глава МОК добавил, что все вопросы пока остаются открытыми.

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

    Коментарии (49)
    22 ноября 2023, 00:47
    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО

    Bloomberg назвало Рютте самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО

    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО
    @ Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО среди стран альянса стал и.о. главы правительства Нидерландов Марк Рютте, сообщили источники.

    Как указывает Bloomberg, большинство входящих в НАТО государств уже согласились с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека должен заменить именно Рютте, передает ТАСС.

    Напомним, сам Рютте выражал интерес к высшим должностям в НАТО. Немецкий политолог Александр Рар указывал, что «желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много».

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    21 ноября 2023, 18:14
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы покушениях на его жизнь – это «дешевая бравада», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом», – написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о Зеленском, который в интервью британскому таблоиду The Sun заявил «о пяти-шести» покушениях на себя.

    «Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают», – отметил Медведев. По его словам, вся эта дешевая бравада навевает одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости.

    «Мысли ведь иногда материальны…» – пишет зампред Совбеза России.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь.

    Коментарии (46)
    21 ноября 2023, 20:51
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская гимнастка Влада Никольченко в соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и поляков.

    Она опубликовала пост, в котором написала: «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего – живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт». Как сообщает «Газета.RU», в Варшаве спортсменка проводила мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

    Коментарии (31)
    22 ноября 2023, 03:18
    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники

    Полиция надела наручники на вернувшегося из Армении певца Шарлота в аэропорту в Петербурге

    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники
    @ Comedy Club/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Певец Шарлот, который в Армении сжег российский паспорт, вернулся в Россию, полиция в аэропорту в Санкт-Петербурге надела на него наручники, следует из опубликованных в Сети видеозаписей.

    На опубликованных кадрах, снятых в аэропорту Пулково, правоохранители уводят Шарлота в наручниках, передает РЕН ТВ.

    На данный момент процессуальный статус певца неизвестен, пишут «Аргументы и факты».

    Напомним, Шарлот рассказал, что создал новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России. Он просил у фанатов деньги на билеты в Россию.

    Коментарии (47)
    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

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    21 ноября 2023, 23:05
    Эксперт объяснил провал искусственного интеллекта в медицине

    Эксперт Кузнецов: В медицинском искусственном интеллекте нет интеллекта

    Эксперт объяснил провал искусственного интеллекта в медицине
    @ Alexander Limbach/ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Провалы искусственного интеллекта в медицине происходят потому, что это вовсе не интеллект, а схожий с системой распознавания лиц алгоритм, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Глеб Кузнецов, комментируя приостановку Росздравнадзором медицинской интеллектуальной системы Botkin.AI.

    СМИ сообщают, что Росздравнадзор впервые приостановил использование медицинской системы с применением искусственного интеллекта – системы анализов Botkin.AI, которая должна была помочь врачам находить патологии на снимках томографии. Отмечается, что данное решение принято в связи с «угрозой причинения вреда жизни и здоровью».

    «Botkin.AI – очень расхваленная, распиаренная история. Так что для меня неудивительно, что приостановлено его использование. У нас это первый, но далеко не последний случай, когда проект в области медицинского ИИ провалится. В мире уже приостановлено использование огромного количества так называемых алгоритмов. Списаны миллиарды долларов инвесторов, которые вкладывались в эти самые алгоритмы, но пока ИИ в здравоохранении толком не взлетает нигде», – говорит Кузнецов.

    Он объясняет, что провалы данных систем в медицине происходят потому, что на самом деле это никакой не ИИ: «Современный медицинский искусственный интеллект – это «искусственный», но не интеллект вовсе. Эти алгоритмы напоминают скорее систему распознавания лиц. Соответственно, они не «думают», не анализируют, а лишь сопоставляют данные пациентов с загруженной в них базой. И на основе этого сопоставления делают выводы».

    В пример собеседник приводит типовой алгоритм, который, как заявлялось, способен выявлять коронавирус по КТ. Для определения диагноза COVID-19 были загружены тысячи снимков KT, на которых врачами было подтверждено данное заболевание. И если снимок пациента на 70% и выше походит на загруженные, то человеку ставится положительный диагноз. Однако если на снимке пациента есть какие-то отклонения от нормы, погрешности (которые, например, появляются из-за использования разного оборудования или индивидуальных особенностей пациента – врожденных или приобретенных), то точность сопоставления начинает падать. Подобная проблема встречается и при определении алгоритмами онкологических болезней, инсульта, инфаркта и других диагнозов.

    У распознавания «по аналогии» есть набор всем известных проблем, поясняет эксперт. Иногда не всегда то, что распознается как болезнь, является болезнью – это «ложноположительный результат». В других случаях наоборот: система это не распознает как болезнь, хотя болезнь есть – это «ложноотрицательный результат». Кроме того, бывает, что медицинская информация не поддается в полной мере алгоритмическому анализу – это так называемые эксквизитные случаи, специфика пациента, орфанные болезни и так далее.

    «Точности алгоритмов недостаточно, потому что никакие уникальные случаи они в расчет не принимают просто по принципам их функционирования на настоящем этапе развития технологии. Возможно, следующие поколения алгоритмов будут избавлены от этих проблем, но пока надежды на медицинский ИИ, как диагностический философский камень – очевидный самообман», – заключил Кузнецов.

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    22 ноября 2023, 10:15
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за разногласий внутри Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

    Некоторые члены блока, включая Германию, не смогли прийти к единому мнению по поводу условий выделения средств. Страны пытаются договориться о выделении 5 млрд евро в 2024 году и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киева, передает ТАСС.

    Также другой источник сообщил, что различные проекты по поддержке Украины блокирует Венгрия, которая требует сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

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    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

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    22 ноября 2023, 08:36
    Бывшие украинские военные стали сражаться против ВСУ

    Группа батальона им. Хмельницкого из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая группа формирования «Каскад», которое состоит из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, выехала на боевое задание, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

    Кирик сообщил РИА «Новости», что его подразделение выезжает следом. «Встретимся на фронте с ними», – добавил он, отметив, что настроение в «Каскаде» боевое. Он отметил, что бывшие украинские пленные сделали свой выбор в пользу правильной стороны.

    Боец также рассказал, что за девять месяцев службы на Украине он не проходил практически никакой боевой подготовки.

    В феврале сообщалось, что в ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в который вошли украинские военнопленные.

    Коментарии (15)
    22 ноября 2023, 08:59
    ВКС России передали новую партию бомбардировщиков Су-34
    ВКС России передали новую партию бомбардировщиков Су-34
    @ пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новосибирский авиазавод им. Чкалова передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба Ростеха.

    Су-34 переданы в рамках исполнения гособоронзаказа, сообщает RT.

    Истребители прошли несколько наземных и летных испытаний.

    Ранее военные аналитики отметили качественный рост возможностей российских БПЛА.

    Коментарии (7)
    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

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    21 ноября 2023, 21:41
    Киркоров признался, что жалеет о скандале с «розовой кофточкой»
    Киркоров признался, что жалеет о скандале с «розовой кофточкой»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский певец Филипп Киркоров признался, что хотел бы вернуться в прошлое и избежать известного скандала с ростовской журналисткой Ириной Ароян, которую он оскорбил в ходе пресс-конференции.

    «Хочется вернуться в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на розовую кофточку и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом», – сказал артист, передает Lenta.Ru.

    Громкий скандал вокруг Киркорова и Ароян произошел в 2004 году. На пресс-конференции журналистка спросила артиста об обилии ремейков известных песен в его репертуаре, чем разозлила Киркорова. В порыве злости певец, не стесняясь в выражениях, заявил, что его раздражает розовая кофточка Ароян, ее грудь и микрофон. «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон», «встала и ушла отсюда!», – эти высказывания Киркорова вскоре стали афоризмами и разошлись на мемы.

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    В деле предателя Беленко КГБ упустил самое главное

    В Соединенных Штатах в 76-летнем возрасте умер бывший советский летчик Виктор Беленко. 6 сентября 1976 года он угнал в Японию новейший на тот момент перехватчик МиГ-25, затем сотрудничал с ЦРУ и все эти годы жил в США. По каким мотивам этот человек пошел на предательство и почему его поступок не смогли предотвратить спецслужбы СССР? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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