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Хуснуллин: В Мариуполе запущена новая котельная на 200 домов и соцобъектов
Вице-премьер Хуснуллин: В Мариуполе запущена новая котельная, которая обеспечивает теплом более 200 домов и соцобъектов
Под контролем специалистов Фонда развития территорий в Мариуполе построена котельная «Новотрубная», которая начала подачу тепла в более 200 многоквартирных домов и социальных учреждений, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.
«Прошлый отопительный сезон в Мариуполе мы прошли путем подключения потребителей к десяткам блочно-модульных котельных. Таким образом мы смогли в короткие сроки обеспечить людей теплом в домах. В этом же году благодаря комплексной работе при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода мы запустили 56 стационарных котельных – их мощности достаточно, чтобы обеспечить теплом 58 тыс. квартир. В том числе более 200 многоквартирных домов и социальных объектов начали получать теплоэнергию от новой котельной «Новотрубная». Ее построили взамен разрушенной, которую было экономически нецелесообразно восстанавливать», – сообщил вице-премьер.
В ходе строительства был проведен монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, смонтированы все инженерные сети. «Сердце» объекта – три современных водогрейных котла общей мощностью 64,5 Гкал/час, произведенные в Смоленской области.
Как сообщил в свою очередь гендиректор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов, всего под контролем Фонда развития территорий работы ведутся в 24 котельных, и наиболее масштабные – на трех ключевых объектах строительства новой коммунальной инфраструктуры Мариуполя: ЖМР-5, «Газовая» и «Новотрубная». «Для них в том числе отремонтировали магистральные тепловые сети протяженностью 9,3 км, а для последней и повысительную насосную станцию. В настоящее время работы на площадке продолжаются: в них задействованы 80 человек и восемь единиц техники, которые в том числе проводят благоустройство прилегающей территории. Мы понимаем, что от результата этой работы во многом зависит качество жизни граждан, поэтому стараемся выполнять все этапы с максимальной отдачей и оперативно», – рассказал он.
Ранее Хуснуллин в ходе поездки в ЛНР осмотрел ключевые объекты восстановления в Лисичанске и Северодонецке, проверил готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону и дал ряд поручений для ускорения темпов работ по вводу котельных и теплосетей.