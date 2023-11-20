Психологи МГУ рассказали о влиянии занятий музыкой дошкольников на успешность во взрослом возрасте

Tекст: Антон Антонов

Как свидетельствуют многочисленные исследования, на «успешность адаптации к школе, школьную успеваемость, отношения со сверстниками», а также на «карьеру, социо-экономический статус и даже здоровье во взрослом возрасте» оказывает влияние «уровень развития саморегуляции», которая включает и «умение удерживать информацию, следовать правилам и не поддаваться сиюминутными импульсам».

Наиболее активно такие навыки развиваются в дошкольном возрасте, то есть в этот период высокий уровень саморегуляции приносит «большой вклад в успешность человека в разных сферах жизни в будущем».

Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник ФНЦ Александра Долгих отметила, что «интуитивно мы понимаем, что занятия музыкой полезны для ребенка». «Однако для нас принципиально важно было увидеть, как они влияют на такую способность ребенка, как саморегуляция», – пояснила она.

Долгих рассказала, что в «исследовании приняли участие более 500 детей, чье развитие прослеживали на протяжении трех лет». Дошкольники, «которые учились в музыкальной школе не менее полугода и занимались хотя бы два раза в неделю, имели на 20% выше результаты в методиках, оценивающих саморегуляцию, в сравнении со сверстниками, которые такие занятия не посещали».

Отмечается, что для развития саморегуляции подойдут различные занятия музыкой. Например, когда ребенок учится петь, ему необходимо следовать за мелодией, за ее темпом, контролировать свой голос, чтобы выдерживать нужную громкость. Когда ребенок поет в хоре или ансамбле вместе с другими детьми, ему нужно не только подстраиваться под мелодию и темп произведения, но и соотносить звучание своего голоса с голосами других.

В свою очередь, изучение нотной грамоты развивает способность удерживать в памяти информацию, а освоение игры на музыкальном инструменте предполагает запоминание и чередование точных движений пальцев рук и их соотнесение с нотами.

Психологи рекомендуют родителям выбирать те занятия музыкой, которые будут интересны дошкольнику: положительные эмоции создают благоприятную среду для развития саморегуляции и формирования здорового отношения к процессу обучения в целом.

В сентябре в Астрахани состоялся финал Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».