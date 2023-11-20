Двое задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани

Двое из троих задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани

Tекст: Антон Антонов

На видеозаписи, предоставленной МВД России, один из них рассказал, что приехал из Киргизии, жил в Москве, работал на стройке. По его словам, он получил наркотики в Ставропольском крае, затем прибыл в Астрахань, чтобы «товар закладывать». Решение совершить преступление он объяснил тем, что ему требовались деньги.

Второй задержанный сказал, что «приехал с друзьями», «с наркотиками», «привезли коробку, положили». Он сообщил, что сбыл сразу все запрещенные вещества, которые имелись у него, передает ТАСС.

Как заявили в правоохранительных органах, «по предварительным данным, отравление людей произошло в результате употребления метадона». Отравившиеся могли считать, что употребляют мефедрон, поэтому не рассчитали дозировку.

По информации прокуратуры Астраханской области, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщили в МВД, в результате употребления наркотиков отравились 20 человек. Минздрав сообщил, что в больнице все еще находятся 17 пациентов, шестеро из них в тяжелом состоянии. Задержаны три человека – граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.