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    Вашингтон сделал Финляндию вздорным соседом России
    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»
    Сенатор: Статья Байдена призвана выбить деньги из Конгресса для бездонной бочки – Украины
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа
    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы
    Кадыров пригласил Путина в Чечню
    Россиянам пообещали теплую зиму
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    21 комментарий
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    13 комментариев
    20 ноября 2023, 21:30

    Сборная России по футболу разгромила Кубу в товарищеском матче

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная России по футболу разгромила команду Кубы со счетом 8:0 в товарищеском матче.

    Встреча прошла на «Волгоград-Арене» в присутствии 40 706 зрителей. С российской стороны отличились Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30), Антон Миранчук (34), Александр Сильянов (55), Александр Соболев (66), Данил Пруцев (68), Никита Кривцов (74), Андрей Мостовой (78), передает ТАСС.

    В рейтинге Международной федерации футбола сборная России находится на 39-м месте, Кубы – 166-м месте.

    Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Кубы будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

    20 ноября 2023, 15:29
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

    Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    @ LIBKOS/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».

    «Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    Коментарии (23)
    20 ноября 2023, 03:54
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

    Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, пишет в статье Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

    По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, передает РИА «Новости».

    Миттал добавил, что российская армия технологически превосходит ВСУ, а это приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских БПЛА.

    «Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет» – высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», – резюмировал эксперт.

    Коментарии (22)
    20 ноября 2023, 13:05
    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией

    Песков: Россия не может повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией оставшихся КПП на границе

    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия вряд ли может повлиять на планы Финляндии полностью закрыть оставшиеся КПП на границе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что между Россией и Финляндией сейчас «как такового диалога нет». При этом он подчеркнул, что произошло это не по вине Москвы, поскольку не российская сторона была инициатором сворачивания диалога, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство финского премьер-министра Петтери Орпо планирует в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с Россией.

    Москва пообещала не оставить без ответа любые антироссийские действия Финляндии.

    Коментарии (26)
    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 17:31
    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа

    Гендиректор АвтоВАЗа Соколов рассказал о блокировке платежей компании зарубежными банками

    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Борис Инсаров

    Иностранные банки, в том числе из дружественных России стран, стали блокировать платежи АвтоВАЗа после его включения в санкционный список США в сентябре этого года, заявил гендиректор автомобилестроительной компании Максим Соколов.

    Выступая в Совфеде в понедельник, Соколов рассказал, что после включения компании в стоп-лист американского Минфина последовали «массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», передает «Интерфакс».

    По словам президента АвтоВАЗа, исходящие платежи компании отказываются проводить не только западные банки, но и организации из дружественных стран. Как уточнил Соколов, причина тому – опасения банков насчет вторичных санкций со стороны США.

    Напомним, США ввели санкции в отношении АвтоВАЗа в середине сентября этого года. Тогда же под ограничения попали «Трансмашхолдинг», «Автодор», НПО «Сатурн» и «Союз», а также «Москвич».

    Коментарии (59)
    20 ноября 2023, 19:33
    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»

    Музыкальный продюсер Саглиани объяснил желание Лободы выступать перед россиянами

    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово», поэтому украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России, заявил газете ВЗГЛЯД журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани, комментируя желание певицы Светланы Лободы выступать перед россиянами.

    Украинская певица Светлана Лобода, которая публично осудила СВО, заявила, что готова спеть для россиян, однако опасается приезжать в Россию из-за украинских законов. При этом она сообщила, что может выступить для людей из России на корпоративах в Казахстане.

    «Украинские звезды потеряли российский сегмент после таких заявлений и у нас, конечно, они уже не зарабатывают. Поэтому логично, что им нужны деньги. Тем более они понимают, что скоро будет конец Украины, Россия победит, поэтому и пытаются уже «переобуться в полете». Но я считаю, что человек, который не поддержал специальную военную операцию, – это предатель», – говорит Саглиани.

    Он напомнил, что украинские звезды были первыми, кто выступил против СВО и россиян. «Я помню, как Макс Барских оскорблял русских людей, матом унижал – нет таким прощения. Я считаю, что если предатель предал один раз, то предаст и второй», – считает собеседник.

    По его словам, абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово»,  так как сейчас на Украине разрушена экономика. И украинские звезды, полагает эксперт, стремятся вернуться в Россию, потому что понимают – здесь они могут заработать гораздо больше, ведь российская экономика сейчас развивается.

    «Вот поэтому многие стремятся вернуться. Стремятся сделать заявление, что они хотят давать концерты россиянам. Но прежде чем такие заявления делать, надо публично извиниться и признать, что они заблудились, а сейчас поняли свою ошибку», – считает Саглиани.

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    20 комментариев

    Напомним, после начала спецоперации Лобода уехала из России. А в декабре прошлого года Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за то, что она пишет сообщения на русском языке.

    Коментарии (21)
    20 ноября 2023, 07:34
    Москва пообещала не оставить без ответа антироссийские действия Финляндии
    Москва пообещала не оставить без ответа антироссийские действия Финляндии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    По его словам, после начала спецоперации на Украине Финляндия «проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику», передает РИА «Новости».

    «При нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа», – заверил Беляев.

    Также политик отметил, что после вступления Финляндии в НАТО были «свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов».

    Ранее сообщалось, что Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией.

    До этого Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.

    Коментарии (37)
    20 ноября 2023, 06:38
    Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

    Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет

    Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина,
    Ольга Никитина

    Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Он был неординарным, ярким человеком, посвятившим жизнь служению Кузбассу и России.

    Цивилев отметил, что это невосполнимая утрата, потому что с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона. Он возглавил Кузбасс в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести регион из кризиса.

    «Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора... Светлая память Аману Гумировичу», – подчеркнул он.

    Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год – с 1997 по 2018 год. Тулеев ушел в отставку 1 апреля 2018 года, назвав такое решение «единственно верным» после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Пост главы региона занял его заместитель Сергей Цивилев.

    17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

    Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР (город Туркменбаши, Туркмения). С отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (1964) и заочное отделение Новосибирского института инженеров ж/д транспорта, ныне – Сибирский государственный университет путей сообщения (1973). Доктор политических наук.

    В Кемеровской области начал работать с 1964 года – был стрелочником на железнодорожной станции, дежурным, начальником станции. В 1988-м получил назначение начальником Кемеровской железной дороги.

    В 1991 году участвовал в выборах президента РСФСР. По итогам голосования 12 июня 1991 года занял четвертое место из шести кандидатов, набрав 6,81% голосов.

    В августе 1996 года принял предложение войти в состав нового правительства Виктора Черномырдина. С 22 августа 1996-го по 30 июня 1997 года занимал пост министра по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ.

    В 1999 году указом Бориса Ельцина был награжден орденом Почета. Принимать награду отказался, объяснив решение тем, что не может получить ее «от власти, которая ввергла страну в нищету». В сентябре 2000 года принял орден Почета от Владимира Путина.

    Награжден также орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2003, 2008 и 2012), Александра Невского (2014). Имеет благодарности (2004, 2005) и почетную грамоту (2008) президента России, почетные грамоты правительства России (2004, 2005).

    Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге, в настоящее время на пенсии. Старший сын – Дмитрий (род. 1968), начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (Сибуправтодор). Младший сын – Андрей (1972–1998), погиб в автомобильной катастрофе.

    Коментарии (27)
    20 ноября 2023, 16:51
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    @ @SecDef

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов назвал игрой на публику заявления Остина о поддержке действующего в Киеве режима, а сам визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен «отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный)», передает РИА «Новости».

    По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского.

    На ваш взгляд
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    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Коментарии (27)
    20 ноября 2023, 09:19
    Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    РБК: Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл 17 ноября постановила отклонить ходатайство со стороны России, поданное еще в 2015 году, о признании неподсудным спора на 50 млрд долларов с экс-акционерами ЮКОСа. Теперь дело может быть рассмотрено в американской инстанции по существу.

    Таким образом, американский суд не признал право России на суверенный иммунитет от судебных разбирательств в США, пишет РБК.

    До 5 декабря 2023 года, как ожидает судья, стороны предоставят согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». В результате суд удовлетворит либо ходатайство бывших акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, либо просьбу России об отказе в признании этих арбитражных решений.

    В декабре 2021 года Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 17:07
    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы

    Продюсер Пригожин: Если артисты ведут себя особенно, то должны за это отвечать

    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Артисты, которые ведут себя по-особенному, должны за это отвечать. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин, комментируя объявление украинской певицы Джамалы в розыск.

    Продюсер, отвечая на вопрос, давно ли он слышал о Джамале, ответил, что в последнее время «вообще ничего не слышал» о ней. По его словам, певица была на «Новой волне» в 2009 году, когда Валерия была в жюри, пишут «Известия».

    Кроме того, Пригожин добавил, что наблюдал за Джамалой, когда она выиграла «Евровидение» «с непонятной песней». «Не понял, почему: тогда политика была и ничего другого. Сейчас что она, кто она – вообще не знаю», – подчеркнул он.

    В понедельник МВД России объявило в розыск украинскую победительницу «Евровидения» Джамалу. Напомним, в 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

    Коментарии (25)
    20 ноября 2023, 05:51
    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, передает РИА «Новости».

    Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

    Накануне авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 14:10
    Рар назвал наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО

    Немецкий политолог Рар: Прибалты считают, что пришла их очередь порулить в НАТО

    Рар назвал наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    У главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша не так много шансов занять пост генсека НАТО. А вот у премьер-министра Эстонии Каи Каллас они есть, поскольку на Западе практикуется «феминистская дипломатия», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш выразил желание стать генсеком НАТО.

    «Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, судя по всему, все же уходит. А сам по себе пост довольно престижный и высокооплачиваемый. Прибалтов, в отличие от тех же поляков, пока такими должностями не баловали. Поэтому они считают, что пришла их очередь тоже порулить в Европе», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Но, думаю, шансов у Кариньша занять пост генсека НАТО мало. Они скорее есть у премьер-министра Эстонии Каи Каллас, поскольку она женщина, а на Западе все же практикуется «феминистская дипломатия». Вообще, желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много. Есть достаточно большое количество европейских и канадских политиков, которые в своих странах могут остаться не у дел, и готовы поменять местную власть на престижный пост в Брюсселе», – указал он.

    «Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что наилучшие шансы стать генсеком НАТО у нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик сядет в кресло генсека, если она или ее кураторы в лице Байдена, Макрона и Шольца, поймут, что у нее после предстоящих выборов в Европарламент не останется шансов на переизбрание. Кстати, фон дер Ляйен может резко взять уклон в сторону правых политических позиций», – спрогнозировал аналитик.

    «В целом НАТО переживает нелегкие времена, сталкивается напрямую с последствиями конфликтов на Украине, в Палестине, в Северной Африке, в Афганистане и на Кавказе. Сажать во главу НАТО «свадебного генерала» или «генеральшу» лидеры Запада себе позволить не могут. На этом посту им нужен борец, причем не зависящий от США», – резюмировал собеседник.

    Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО, пишет Bloomberg. 58-летний Кариньш ушел с поста премьер-министра Латвии в августе, поскольку его партия «Единство» стремилась сформировать новое правительство.

    Согласно распространенному заявлению его представительства, он намерен «внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту построения международного консенсуса».

    «Геополитическая ситуация и характер вызовов, окружающих Североатлантический альянс, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства», – говорится в заявлении Кариньша. Также в тексте упоминается, что под его руководством «Латвия последовательно достигала и превышала целевой показатель вклада в 2% в оборонные расходы».

    Кстати, уходящий со своего поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также выражал интерес к высшим должностям в НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также ранее высказывала подобные планы занять пост, который освободится в 2024 году.

    Союзники по НАТО будут рассматривать кандидатов из разных регионов, а не только из стран Северной Европы или Нидерландов. Решение всех 31 союзников должно быть единогласным, но точка зрения США, которые лидируют по военному вкладу в НАТО, всегда имеет наибольший вес.

    Коментарии (16)
    20 ноября 2023, 18:17
    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних

    Нарышкин: Запад принуждает Украину мобилизовать стариков и подростков

    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних
    @ Thomas Born/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    США и Великобритания настраивают Украину на максимальную мобилизацию населения, в частности рекомендуют призывать на военную службу пожилых граждан и несовершеннолетних, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    «Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», – заявил Нарышкин, чьи слова опубликовала пресс-служба СВР.

    По словам директора разведслужбы, Запад требует от украинских властей «продемонстрировать миру невозможность победы России в украинском конфликте». Для достижения этой цели, указал Нарышкин, Киев призывают усилить мобилизационные мероприятия в стране и расширить категории граждан, подлежащих военной службе, передает ТАСС.

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    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Ранее Сергей Нарышкин заявил о намерениях западных спецслужб устроить теракты в ЦАР и Мали.

    Коментарии (30)
    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

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