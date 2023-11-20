Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

Tекст: Ольга Иванова

«Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».

Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.