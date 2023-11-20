Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.7 комментариев
Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».
«Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».
Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.