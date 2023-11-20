Си Цзиньпин и Макрон назвали принцип «двух государств» решением конфликта в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Так, отмечается, что обе стороны считают, что первоочередной задачей является избежать дальнейшего ухудшения ситуации между Израилем и Палестиной, особенно не стоит допускать возникновения более серьезного гуманитарного кризиса. Главы двух государств уверены, что решением конфликта может стать принцип о сосуществовании двух государств, передает РИА «Новости».

Лидеры Китая и Франции договорились поддерживать взаимодействие по международным и региональным вопросам.

Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

Позже Макрон позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и заявил ему, что не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям при ударах по сектору Газа.