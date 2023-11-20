  • Новость часаРоссийские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские силы применили против ВСУ убийственную советскую бомбу
    В Германии назвали наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО
    Метеоролог сказал, где в России вскоре ждать новых ураганов
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией
    Задержан высокопоставленный чиновник Минприроды
    В Госдуме предложили запретить усыновлять детей гражданам некоторых стран
    Политолог: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией
    Израильские СМИ: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке атаки ХАМАС
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    11 комментариев
    20 ноября 2023, 14:43

    Си Цзиньпин и Макрон назвали принцип «двух государств» решением конфликта в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, они обсудили палестино-израильский конфликт, передает Центральное телевидение Китая.

    Так, отмечается, что обе стороны считают, что первоочередной задачей является избежать дальнейшего ухудшения ситуации между Израилем и Палестиной, особенно не стоит допускать возникновения более серьезного гуманитарного кризиса. Главы двух государств уверены, что решением конфликта может стать принцип о сосуществовании двух государств, передает РИА «Новости».

    Лидеры Китая и Франции договорились поддерживать взаимодействие по международным и региональным вопросам.

    Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Позже Макрон позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и заявил ему, что не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям при ударах по сектору Газа.

    19 ноября 2023, 16:44
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

    По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.

    Коментарии (13)
    20 ноября 2023, 10:47
    Маск отверг обвинения в антисемитизме
    Маск отверг обвинения в антисемитизме
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск назвал «фальшивыми историями» сообщения СМИ, в которых его заявления трактуются как «антисемитские».

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что на прошлой неделе в СМИ «появились сотни фальшивых историй», в которых его называли «антисемитом». «Нет ничего более далекого от истины», – подчеркнул предприниматель, добавив, что желает человечеству «только лучшего и процветающего будущего», передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что ряд крупных компаний, в том числе Disney, IBM и Apple, приняли решение прекратить размещение рекламы на платформе X после того, как бизнесмен в одной из своих публикаций согласился с утверждением одного из пользователей, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Маск пообещал, что подаст иски в суд к этим компаниям.

    Коментарии (7)
    19 ноября 2023, 17:07
    ЦАХАЛ опроверг причастность захваченного хуситами судна к Израилю
    ЦАХАЛ опроверг причастность захваченного хуситами судна к Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Захваченное йеменскими хуситами судно не имеет отношения к Израилю, в составе его экипажа нет граждан еврейского государства, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Корабль не является израильским, он покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем, в числе которого нет израильтян, заявили в ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Ранее саудовский телеканал Al Hadath заявил о захвате израильского судна хуситами в Аденском заливе.

    Коментарии (9)
    20 ноября 2023, 11:39
    Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке нападения ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделение Армии обороны Израиля, наблюдавшее за границей с сектором Газа, предупреждало власти своей страны о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако их сообщения были проигнорированы, пишут израильские СМИ.

    Источники газеты Haaretz сообщили, что отряд, который состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров, зафиксировал подозрительную активность боевиков и передал информацию об этом израильскому офицерскому командованию. Сведения, как сообщает издание, были проигнорированы, передает ТАСС.

    «Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», – говорится в публикации.

    Израильский политолог Саймон Ципис ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах.

    Коментарии (12)
    20 ноября 2023, 00:25
    В ЦАХАЛ заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    В Армии обороны Израиля заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Захваченная в плен палестинским движением ХАМАС военнослужащая Ноа Марчиано была ранена в ходе удара Армии обороны Израиля по больнице «Аш-Шифа», однако погибла от рук бойцов ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

    По информации израильской армии, капрал Ноа Марчиано была ранена в результате удара ЦАХАЛ в четверг (11 сентября 23 года), а террорист, удерживавший ее в заложниках, был убит, передает РИА «Новости».

    Как показало предварительное патологоанатомическое заключение, ранение Ноа не было опасным для жизни, и она была убита террористом ХАМАС в больнице "Аш-Шифа.

    В пятницу стало известно, что тело 19-летней военнослужащей, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (13)
    19 ноября 2023, 22:40
    Самолет «забыл» в аэропорту Парижа 30 пассажиров

    Самолет «забыл» во французском аэропорту Шарля Де Голля 30 пассажиров

    Tекст: Александра Юдина

    Тридцать пассажиров самолета Париж-Измир пропустили свой рейс из-за отсутствия информации на табло в аэропорту Шарля Де Голля, пишет турецкий портал Airporthaber.

    Известно, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании SunExpress Париж-Измир. Рейс XQ917 авиакомпании SunExpress из аэропорта имени Шарля Де Голля в Париже, столице Франции, вылетел в Измир, не взяв на борт десятки пассажиров, передает РИА «Новости».

    Как уточняет портал, рейс SunExpress должен был вылететь из Парижа в 17.00 по местному времени, однако его задержали.

    Позднее появилась информация о том, что самолет вылетит в 20.00 –ожидавшие в аэропорту пассажиры заявили, что хотя пришло время вылета, на табло не было информации о стойке регистрации.

    «С появлением времени вылета пассажиры проверили статус рейса в приложении для отслеживания… и поняли, что самолет SunExpress уже вылетел», – отмечает турецкое издание.

    Отмечается, что компания SunExpress разместила пассажиров в гостинице и направила их на следующий рейс.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 02:53
    Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    МЧС: Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    Tекст: Александра Юдина

    Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово, из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщает МЧС.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самолет Ил-76 МЧС доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву, на нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта.

    Известно, что часть пассажиров направилась к родственникам, остальные – в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.

    В МЧС добавили, что у прибывших есть все необходимое для комфортного пребывания, психологи оказывают им помощь.

    Ранее сообщалось, что состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, вечером в воскресенье спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву.

    Коментарии (0)
    19 ноября 2023, 20:45
    Армия Израиля заявила об обнаружении тоннеля под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что обнаружила тоннель под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Отмечается, что тоннель обнаружен на основании разведданных ЦАХАЛ и Израильского космического агентства. Его длина составляет 55 метров, а глубина – 10 метров, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (3)
    19 ноября 2023, 17:47
    В ООН заявили о гибели 176 укрывавшихся в убежищах БАПОР в Газе людей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала эскалации конфликта Палестины и Израиля погибло не менее 176 человек, укрывавшихся в убежищах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

    Согласно заявлению генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, в результате израильских ударов по Газе были убиты по меньшей мере 176 человек, прятавшихся в школах организации, в том числе пожилые люди, родители и дети, передает ТАСС. Около 800 человек пострадали.

    «Большое количество пострадавших объектов БАПОР и число убитых гражданских лиц не могут быть просто «сопутствующим ущербом», – подчеркнул Лаззарини. «Эти объекты были четко обозначены как здания ООН с голубым флагом. БАПОР регулярно делится координатами этих зданий со сторонами конфликта», – добавил он.

    Он также заявил, что только за последние сутки две школы агентства в Газе, в которых укрываются семьи, были подвержены атакам.

    Накануне телеканал Al Hadath сообщил об израильском ударе по школе «Аль-Фахура», находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

    Коментарии (3)
    19 ноября 2023, 21:27
    Армия Израиля сообщила о задержании более 100 членов ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинского движения ХАМАС, сообщила армия в своем Telegram-канале..

    Отмечается, что среди задержанных подозреваемых трое террористов «Нохба», которые участвовали в атаке 7 октября, передает РИА «Новости».

    Также были задержаны бойцы, ответственные за пуски ракет, взрывчатку, снайперский огонь и логистику, которые раскрыли местонахождение подземных туннелей, складов и вооружений.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля утверждает, что обнаружила тоннель под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Коментарии (2)
    19 ноября 2023, 18:23
    В Белом доме заявили о близости договоренности по освобождению заложников в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер телеканалу ABC.

    Он уточнил, что переговоры Израиля и Палестины по освобождению заложников достигли «крайне деликатной стадии». Также он отметил, что ряд спорных вопросов удалось закрыть, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

    Напомним, в пятницу израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 09:52
    Израиль и ХАМАС опровергли заключение сделки по заложникам

    Jerusalem Post: Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны достигли соглашения об освобождении заложников

    Израиль и ХАМАС опровергли заключение сделки по заложникам
    @ Ilia Yefimovich/dpa/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС отрицают, что 19 ноября пришли к соглашению о прекращении огня и освобождении ряда заложников, пишут израильские СМИ.

    Так, источники The Jerusalem Post в израильском истеблишменте, комментируя появившиеся ранее сообщения о заключенной сделке, заявили, что «на настоящий момент ничего нет».

    Со своей стороны, официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк написал в своем Telegram-канале прошедшей ночью, что сообщения о предстоящем обмене не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    Иорданская газета Al Ghad писала накануне, что стороны якобы заключили соглашение, которое вступит в силу в понедельник. Утверждалось, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, а также обмене 50 израильских заложников на 50 палестинских заключенных.

    В Белом доме заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 06:19
    СМИ: Израильские военные окружают индонезийскую больницу в Газе

    AL Jazeera: ЦАХАЛ окружает индонезийскую больницу и обстреливает окрестности

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел окрестностей, сообщает канал AL Jazeera.

    По словам очевидцев, израильские силы сейчас окружают индонезийскую больницу и бомбят окрестности больницы, передает РИА «Новости».

    «Похоже, будет попытка штурма индонезийской больницы», – указывает телеканал.

    Также известно, что в единственной в Газе индонезийской больнице был отключен генератор.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 08:58
    Al Jazeera: Танки армии Израиля расстреляли больницу в секторе Газа

    Al Jazeera: Танки армии Израиля открыли огонь по больнице в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля на севере сектора Газа осадила индонезийскую больницу, после чего открыла огонь из танков, сообщает канал Al Jazeera.

    Израильские танки «расположились вокруг больницы и открыли по зданию огонь», передает ТАСС со ссылкой на канал. По его данным, в результате среди пациентов и медперсонала есть погибшие и раненые.

    Ранее в понедельник Al Jazeera сообщал, что армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 11:07
    Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «у войны есть свои правила», и Израиль должен учитывать их, как и жертвы, которые становятся результатом бомбардировок сектора Газа.

    Боррель при этом назвал нападение ХАМАС на Израиль неоправданным и ужасным, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету Pais.

    Ранее Боррель призывал ХАМАС передать удерживаемых им заложников Красному Кресту.

    Коментарии (5)
    Главное
    Рогов: Непогода вынуждает ВСУ терять пехоту в атаках на российские позиции
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    Маск ответил на обвинения в антисемитизме
    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение
    Киев обвинил польских перевозчиков в блокировке фур с гумпомощью
    Женщину в Новосибирске арестовали за поджог военкомата
    Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантике

    Кто в ЕС выиграет от санкций против российского ядерного топлива

    Евросоюз продолжает попытки продавить введение санкций против Росатома. Протолкнуть их пытались еще в десятом пакете санкций, теперь разговоры идут о 12-м пакете. Кто выиграет, а кто проиграет от такого рода санкций? И каковы шансы, что Европе наконец удастся эта затея? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские силы применили против ВСУ убийственную советскую бомбу

    Россия, по некоторым данным, впервые применила кассетный боеприпас РБК-500 на Украине. До этого аналогичным типом вооружения пользовался противник. Почему ВС РФ решились на данные меры, как будут использоваться боеприпасы и каким образом это отразится на ходе боевых действий? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам

    В последние дни США и Азербайджан неожиданно обменялись серией резких заявлений. Это произошло на фоне ряда антироссийских шагов армянского премьера Пашиняна и принятия в США «закона об обороне Армении». Подоплека происходящего прямо связана с тем, как Вашингтон понимает дальнейшие планы Азербайджана в отношении прилегающих территорий. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............