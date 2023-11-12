Макрон объяснил президенту Израиля слова об израильских ударах по Газе

Tекст: Ольга Иванова

Офис Герцога сообщил, что Макрон объяснил, что его комментарии в ходе интервью касались гуманитарной ситуации, которая остается важной проблемой для него и многих стран. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что важно найти и оказать помощь в поиске гуманитарных решений для граждан в Газе, передает РИА «Новости».

Также Макрон поддержал право Израиля на самооборону.

Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.