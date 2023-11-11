Премьер Израиля Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

Tекст: Антон Никитин

Нетаньяху заявил в социальной сети X, что ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС, а не на Израиле, передает РИА «Новости».

По словам политика, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, призывает их покинуть районы боевых действий, а в палестинском движении ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить перемещения людей в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита.

«Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС.., а не Израиль», – заявил Нетаньяху.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.