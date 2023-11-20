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Рогов: Непогода вынуждает ВСУ терять пехоту в атаках на российские позиции
Рогов: Из-за дождей ВСУ резко снизили использование тяжелой бронетехники на Ореховском направлении
Украинские войска снизили интенсивность использования тяжелой бронетехники на Ореховском направлении из-за непогоды, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«За выходные дни было две попытки ВСУ выдвинуться с тяжелой бронетехникой, но она вся застряла, сильная распутица на Ореховском направлении», – цитирует Рогова ТАСС.
По его словам, в минувшие дни ВСУ шли в наступление преимущественно силами пехоты, которую высаживали с помощью легких и боевых бронированных машин. Из-за этого потери среди украинцев «достаточно велики».
Дожди, помимо размытия грунтовых дорог, также затрудняют использование беспилотников для корректировки артиллерийского огня и других задач, указал Рогов. Он добавил, что в условиях непогоды ВСУ приходится перебрасывать войска железной дорогой в контролируемую ими часть Запорожья, а оттуда – автотранспортом на Ореховское направление.
Ранее в этот день власти ДНР заявили об уничтожении штурмовой группы ВСУ под Донецком.