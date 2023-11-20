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    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

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    20 ноября 2023, 14:02

    Рогов: Непогода вынуждает ВСУ терять пехоту в атаках на российские позиции

    Рогов: Из-за дождей ВСУ резко снизили использование тяжелой бронетехники на Ореховском направлении

    Tекст: Борис Инсаров

    Украинские войска снизили интенсивность использования тяжелой бронетехники на Ореховском направлении из-за непогоды, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «За выходные дни было две попытки ВСУ выдвинуться с тяжелой бронетехникой, но она вся застряла, сильная распутица на Ореховском направлении», – цитирует Рогова ТАСС.

    По его словам, в минувшие дни ВСУ шли в наступление преимущественно силами пехоты, которую высаживали с помощью легких и боевых бронированных машин. Из-за этого потери среди украинцев «достаточно велики».

    Дожди, помимо размытия грунтовых дорог, также затрудняют использование беспилотников для корректировки артиллерийского огня и других задач, указал Рогов. Он добавил, что в условиях непогоды ВСУ приходится перебрасывать войска железной дорогой в контролируемую ими часть Запорожья, а оттуда – автотранспортом на Ореховское направление.

    Ранее в этот день власти ДНР заявили об уничтожении штурмовой группы ВСУ под Донецком.


    18 ноября 2023, 19:27
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

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    17 ноября 2023, 20:19
    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ

    Минобороны заявило об обнаружении морских беспилотников и десанта ВСУ в Черном море

    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.

    «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.

    Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.


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    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

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    17 ноября 2023, 15:50
    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России

    Генерал ВСУ Кривонос: Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ

    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие часто применяют в зоне спецоперации фугасные авиабомбы, которые ничего не оставляют от украинских позиций, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос в интервью украинским СМИ заявил, что «когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн», то на месте «остается буквально лишь пустота». В такой ситуации неважно, хорошо ли «зарылись» украинские подразделения, добавил он, передает РИА «Новости» слова украинского генерала.

    Если бы Украина обладала мощными системами ПВО или истребителями-перехватчиками, тогда у военных была бы возможность защищать позиции. Однако даже поставленная Западом техника не способна гарантировать успех, ведь и она легко уничтожается российскими военными, заключил Кривонос.

    Американские СМИ писали ранее, что зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.

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    19 ноября 2023, 11:24
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие прибывающие на Украину иностранные наемники покидают страну после того, как видят ожесточенные бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.

    По его словам, многие из наемников приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме и, как правило, они не понимают, во что ввязываются, передает RT.

    Костюк добавил, что многие наемники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота, а половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как «мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ.

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    18 ноября 2023, 22:55
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая

    Военкор Коц: У российских военных в Херсонской области заметили мотовездеходы из Китая

    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайской компании AODES замечены в районе села Крынки Херсонской области, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале военкор отметил, что у мотовездеходов Desertcross 1000-3 грузоподъемность составляет 550 кг. По его словам, их снаряженная масса – 1050 кг, полная масса – 1600 кг, а масса буксируемого прицепа – 300 кг. Он добавил, что в них расположено три места, а мощность составляет 87 л.с., и мотовездеход имеет бензиновый тип двигателя.

    Коц уточнил, что максимальная скорость мотовездеходов – 80 км/ч, запас хода – 250 км, а глубина преодолеваемого брода – 0,4 м. Он подчеркнул, что мотовездеход оборудован двумя грузовыми платформами – спереди и сзади.

    «Для эвакуации и подвоза БК – самое то», – приводит мнение военных военкор.

    Ранее в конструкторском бюро (КБ) «Восток» сообщили, что бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель».

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    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

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    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

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    18 ноября 2023, 14:08
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

    Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

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    20 ноября 2023, 05:51
    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, передает РИА «Новости».

    Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

    Накануне авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины.

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    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

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    19 ноября 2023, 10:13
    Силы России пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы на Херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат, сообщили в оперативных службах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Кроме того, уничтожена лодка ВСУ в русле Днепра, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Садовое.

    В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ в районе Новоберислава.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные сообщил, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых и убитых солдат с левого берега Херсонской области.

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    17 ноября 2023, 15:43
    Российские войска закрепились в населенном пункте Пятихатки в Запорожье

    Рогов: Российские войска отодвинули серую зону в Запорожской области

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, закрепившись на ранее занятых позициях в районе населенного пункта Пятихатки. Тем самым серая зона оказалась сдвинута к северу, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Наши закрепились на позициях в Пятихатках, сдвинули серую зону на север», – заявил Рогов ТАСС, добавив, что сейчас ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе Каменского и Степного.

    В начале июня украинская армия пошла в контрнаступление, которое, как недавно заявил главком ВСУ Валерий Залужный, «зашло в тупик». По оценке российского Минобороны от 30 октября, за менее чем полгода потери ВСУ убитыми и ранеными составили 90 тысяч человек; за это же время украинская армия лишилась 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин.

    Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атак у Вербового.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2023, 18:09
    В США обратили внимание на признание Залужного о России

    Экс-разведчик Риттер: Залужный признался, что ошибался насчет России

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist, признался, что совершил ошибку, думая, что сможет прорвать оборону ВС России в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Риттер обратил внимание, что Залужный в интервью Economist,  признался, что совершил ошибку, надеясь, что сможет сломить волю россиян, но «это не сработало и русские до сих пор там», передает РИА «Новости».

    Американский разведчик напомнил, что год назад главком ВСУ был уверен в возможности нанести поражение России и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    18 ноября 2023, 11:48
    ВС России уничтожили две десантные лодки и зенитную установку ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Херсонском направлении были уничтожены две десантные лодки украинской армии и зенитная установка ЗУ-23-2 в результате огневого поражения.

    Также был уничтожен экипаж и десант противника. Всего на херсонском направлении в районе Крынок были уничтожены 24 боевика, передает РИА «Новости».      

    Ранее сообщалось, что ВС России за неделю сбили три украинских МиГ-29.

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