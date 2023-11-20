Традиционный урок «Разговоры о важном» посвятили Дню матери

Дети и молодежь России обсудили важность доверительных и уважительных взаимоотношений как основы семейного благополучия.

О взаимоотношениях в семье и праздновании Дня матери рассказали Александр и Екатерина Стриженовы. Телеведущие ответили на вопросы школьников и студентов со всей России.

«Родина начинается с семьи. Это то, ради чего ты живешь. Это те люди, ради которых ты действительно готов на все. Семья – это место безусловной любви» – отметила телеведущая.

Многодетный отец, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков также присоединился к сегодняшнему разговору из цикла встреч «Разговоры о важном», которые посвящены Дню матери и взаимоотношениям в семье. Российский певец рассказал о своем семейном счастье, о семейных ценностях и важности их сохранения, а также рассказал о внутренней силе семьи.

Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога со школьниками и студентами пришли к выводу, что внутренняя сила семьи – это сила, которая дает каждому уверенность в себе и в том, что мы не одиноки, она помогает развиваться и расти счастливыми и здоровыми людьми.