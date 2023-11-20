Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.2 комментария
Проектировщик ВСМ Москва – Казань отсудил 2,1 млрд рублей у «дочки» РЖД
Арбитражный суд Москвы по иску АО «Мосгипротранс», участвовавшего, в частности, в проектировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань, взыскал около 2,1 млрд рублей с АО «Скоростные магистрали», «дочки» РЖД, курирующей проект создания ВСМ в России.
Суд первой инстанции удовлетворил требования частично – «Мосгипротранс» в иске, поданном в июне, просил взыскать с ответчика около 2,2 млрд рублей, передает РИА «Новости». Кроме суммы долга, суд взыскал со «Скоростных магистралей» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14 октября этого года по дату фактического исполнения обязательств, начисляемые на взысканную сумму.
В материалах дела говорится, что истцом были заявлены требования о возврате средств гарантийного фонда в связи с тем, что, по мнению истца, наступил срок его возврата, а также о взыскании «неустойки, ранее удержанной заказчиком». Более подробно основания исковых требований и другие обстоятельства спора пока не приводятся.
Ранее создание ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Казань вошло в транспортную стратегию России.