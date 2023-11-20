Sun: Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

Tекст: Ольга Никитина

По информации источников газеты The Sun, субмарина готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда патрулирующие датчики вышли из строя. Подлодка, которая несла баллистические ракеты Trident 2, едва не вошла в «опасную зону» в результате произошедшего сбоя, передает ТАСС содержание статьи.

Благодаря действиям инженеров катастрофы удалось избежать, пишет издание. С помощью второго глубиномера специалисты определили, что погружение вышло из-под контроля.

По словам источника, технически субмарина все еще находилась на допустимой глубине, однако при плановом погружении весь экипаж «перешел бы на боевые посты». Этого не произошло, сказал он, добавив, что подлодка опускалась все ниже , хотя не должна была находиться на этой глубине.

«Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», – сказал источник The Sun.

Британское военное командование начало расследование инцидента. Информация, о какой конкретно глубине и субмарине идет речь, не раскрывается.

В апреле ВМС Великобритании начали расследование в связи с сообщениями об обнаруженных в пабе якобы секретных документах со схемой устройства новейшей подлодки HMS Anson, стоимость которой составляет 1,3 млрд фунтов стерлингов.