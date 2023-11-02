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Производителей обязали не снижать объем товаров первой необходимости
Генпрокуратура добилась внесения изменений в ГОСТ и обязала производителей не снижать объем товаров первой необходимости
Генеральная прокуратура России добилась внесения изменений в государственный стандарт (ГОСТ), согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Генеральная прокуратура информировала, что теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко – 200, 250, 500, миллилитров, а также 1 литр и 2 литра, передает РИА «Новости».
Уточняется, что по инициативе Генпрокуратуры России 24 октября были внесены необходимые корректировки в ГОСТ 8.579-2019 «Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте».
Как отмечает ведомство, производители нередко сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости. Минпромторг и Минсельхоз России ориентированы на необходимость оказания содействия по внедрению на практике соответствующих требований с соблюдением баланса интересов всех участников торговых правоотношений.
ГОСТ не является документом обязательного применения; производители могут выпускать свою продукцию по техническим условиям, но при этом она должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.
Напомним, в июле в Госдуме обратили внимание на массовую шринкфляцию в российских магазинах.