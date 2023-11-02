Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».11 комментариев
Победители проекта «Большая сцена» выступили со звездами в Кремлевском дворце
В Государственном Кремлевском дворце в Москве прошел гала-концерт победителей III Молодежного творческого фестиваля «Большая сцена». Гранд-финал сопровождал живой аккомпанемент симфонического оркестра «Фонограф» под руководством Сергея Жилина.
Юные таланты выступили вместе с Валерией, Денисом Майдановым, Ларисой Долиной, Ириной Дубцовой, Зарой, Мишей Марвиным, Бьянкой, Ладой Дэнс, Александрой Воробьевой, Аленой Ланской, Александром Шоуа и другими, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Жилин признался, что на него конкурс оказал невероятное впечатление: «Это замечательное мероприятие, ведь с нами на сцену вышли талантливые дети со всей страны. И это здорово, потому что дети – это наше будущее, и мы должны стараться передавать им все то хорошее, чему сами научились в жизни. Детство, юношество — это то время, когда в школах и учреждениях дополнительного образования формируются самые сплоченные коллективы. Уточню, что мне было 17 лет, когда я создал оркестр «Фонограф». Поэтому участие в таких конкурсах, как «Большая сцена», позволяет юным талантам найти друг друга и объединиться в творческую семью».
Лариса Долина подчеркнула, что России много талантливых детей: «Они так мотивированы учиться, так погружены в творческий процесс, что никакие неудачи не могут разочаровать их. Такие конкурсы дают детям возможность показать, чего они уже достигли на выбранном пути». Зара присоединилась к словам народной артистки и добавила, что детей невероятно заряжает и вдохновляет тот факт, что они выходят на большую сцену и выступают с известными, опытными артистами.
Фестиваль «Большая сцена» проходил в Москве третий год подряд. Это конкурс для талантливых детей, подростков и молодежи от 6 до 25 лет. Он дает возможность молодым исполнителям и танцорам выступить на большой сцене и получить независимую оценку жюри.
Также в рамках фестиваля проходили мастер-классы по вокалу, хореографии, ораторскому и сценическому мастерству, написанию песен и музыкальному продюсированию, а также выступления знаменитых артистов и коллективов. Конкурсанты принимали участие в ярких флешмобах, общались с известными педагогами и любимыми артистами. Вместе с дипломом каждому участнику фестиваля вручили книгу «Артист большой сцены. 12 шагов к успеху», в которой российские звезды и наставники «Большой сцены» – Лариса Долина, Сергей Филин, Сергей Жилин, Ирина Миронова и другие – дали советы будущим артистам