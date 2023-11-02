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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 13:14

    Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимном признании автоштрафов

    Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимном признании автомобильных штрафов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашений с Белоруссией о взаимном признании по делам об административных правонарушениях в дорожном движении.

    Стороны подписали соглашение в 2022 году, оно предполагает отправку решений по правонарушениям в компетентные подразделения МВД обеих стран, передает ТАСС.

    В исполнении решения могут отказать в случае, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности и иным интересам стороны проживания нарушителя, а также если речь идет о нарушении, которое не является наказуемым в стране нарушителя.

    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    1 ноября 2023, 14:54
    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных

    Минск: Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных

    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев сосредоточил в направлении Белоруссии группировку численностью до 120 тысяч военных, из них 17 тысяч человек привлекаются на усиление государственной границы, заявил в среду в Минске председатель белорусского Государственного пограничного комитета Константин Молостов.

    Как сказал глава Госпогранкомитета, выступая в нижней палате парламента Белоруссии, силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения, против Белоруссии сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы, передает РИА «Новости».

    По его словам, также украинской стороной привлекаются и добровольческие формирования для задач вблизи границы с Белоруссией, также украинская сторона использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий. Молостов подчеркнул, что все это оказывает влияние на работу белорусских пограничников.

    «Продолжается ряд мелких провокаций…, исключающих пересечение госграницы, но тем не менее… Это – вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций – это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся», – добавил он.

    Ранее президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения такого узла в Кобринском укрепрайоне Брестской области заявил, что белорусское руководство намерено организовать по периметру границ несколько узлов сопротивления.

    Коментарии (45)
    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

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    1 ноября 2023, 21:53
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

    Он добавил, что «увеличиваются и заработные платы в экономике». «За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что правительство РФ и Банк России должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.

    Ранее Путин заявил, что рекордно низкая безработица – показатель эффективной экономической политики.

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    1 ноября 2023, 14:41
    Второй энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию
    Второй энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию
    @ EPA/MAXIM GUCHEK/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство энергетики Белоруссии сообщило о подписании акта приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

    Акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока БелАЭС был подписан в среду, передает ТАСС. Приемочную комиссию возглавил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.

    В Минэнерго отметили, что решение комиссии основано на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока, выданной МЧС.

    Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию. Росатом объяснил срыв сроков пандемией и ужесточением внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками.

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    1 ноября 2023, 23:33
    Путин указал на необходимость готовиться к усилению Западом санкций

    Путин заявил о необходимости готовиться к усилению антироссийских санкций со стороны Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно быть готовыми к тому, что западные страны усилят санкционное давление на Россию, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Напомним, Путин отметил, что что Запад доходит до абсурда в своих санкциях, которые в результате ударили по экономике самих западных стран.


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    1 ноября 2023, 20:29
    Fars: Путин передал послание президенту Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина иранскому президенту Эбрахиму Раиси, сообщило агентство Fars.

    Как сообщает агентство, Лаврентьев прибыл в Тегеран и провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на встрече российский представитель передал послание Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси.

    По данным СМИ, на встрече обсуждались недавние изменения на Ближнем Востоке, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в этом вопросе.

    Ранее пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

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    2 ноября 2023, 12:36
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В соответствии с документом, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней предлагается ратифицировать Договор, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, передает РИА «Новости».

    При этом ряд стран, включая США, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ. Россия сделала это в 2000 году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Россия выходит из этого договора.

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    1 ноября 2023, 22:30
    Путин отметил положительную роль указа по валютной выручке

    Путин отметил роль обязательной продажи валютной выручки экспортерами в стабилизации валютного рынка

    Tекст: Антон Антонов

    Указ, который предписывает некоторым экспортерам обязательную продажу валютной выручки, оказал позитивное воздействие на стабилизацию валютного рынка, заявил президент России Владимир Путин.

    «Много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то позитивную роль или не сыграет? Сыграл», – сказал Путин. Он пояснил, что стабилизация валютного рынка должна привести к замедлению инфляции. Осуществляются наблюдение и анализ деятельности по ряду компаний и банков, делаются необходимые в сложившихся условиях шаги в рамках денежно-кредитной политики, заявил он. При этом принимаемые меры учитывают объективные факторы, включая внешние, передает ТАСС.

    Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

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    1 ноября 2023, 21:57
    Путин призвал следить за динамикой цен на социально значимые продукты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике предложил обсудить риски для социальной и экономической динамики, а также поручил внимательно следить за изменением цен на социально значимые продукты.

    «Мы сегодня, как и договаривались, рассмотрим текущую ситуацию в экономике, оценим ключевые тенденции в реальном секторе, в финансовой системе, в валютной сфере, а также отдельно остановимся на рисках, которые влияют на социальную и экономическую динамику», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин также потребовал внимательно отслеживать динамику цен на социально значимые, наиболее востребованные товары и услуги.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России.

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    1 ноября 2023, 22:13
    Путин призвал усилить позитивные тенденции в промышленности и АПК

    Путин заявил о необходимости усилить позитивные тенденции в промышленности, АПК и сфере услуг

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, а также поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств, освоение новых технологий и подготовку кадров, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что при любых условиях требуется обеспечить как «развитие экономики и социальной сферы», так и «безопасность граждан и защиту интересов» страны. Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего развития финансовой, транспортной, логистической и прочей инфраструктуры, поскольку такие шаги будут способствовать не только долгосрочному росту, но и экономическому суверенитету государства, передает ТАСС.

    Напомним, глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что по предварительной оценке Минэкономразвития, в январе – сентябре 2023 года российский ВВП вырос на 2,8%.

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    1 ноября 2023, 14:52
    Политолог: Россия системно поддерживает Палестину, поэтому массовые акции на улицах нам не нужны

    Политолог Наталья Линдигрин: Поддержка Палестины со стороны России – бескорыстна и неизменна

    Политолог: Россия системно поддерживает Палестину, поэтому массовые акции на улицах нам не нужны
    @ digital.gov.ru/ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Москва и в советскую, и в постсоветскую эпоху системно поддерживала Палестину, настаивая на реализации решений ООН о создании Палестинского государства. Поэтому нам, чтобы выразить свою точку зрения, массовые акции на улицах ни к чему. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин.

    «Наша страна – Россия, а ранее – СССР, десятилетиями помогала Палестине, в том числе в ее борьбе за независимость. Внешнеполитическая позиция России стабильна. Она не меняется от года к году, не приемлет двойных стандартов и является абсолютно бескорыстной», – отметила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «Мы не интригуем. Президент России Владимир Путин открыто заявляет, что основная борьба с нашим общим врагом идет в зоне специальной военной операции. Кроме того, Путин неоднократно проводил встречи с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, встречи проходили как в Палестине, так и России», – напомнила она.

    «Исходя из всего вышесказанного, следует вывод: если у мужчин Дагестана или какого-то другого региона страны есть желание защитить интересы своей Родины и бороться с нашим общим внешним врагом, то им следует быть там, где это необходимо. И здесь я полностью согласна с президентом», – добавила собеседница.

    «В целом же, наше государство оказывает Палестине системную поддержку. В отличие от стран Запада, нам нет смысла собирать какие-то демонстрации для того, чтобы озвучить свою позицию. Путин неоднократно отмечал, что в основу мира на Ближнем Востоке должна быть положена реализация решений ООН, которые были приняты еще в прошлом веке. Это касается создания независимого Палестинского государства», – указала она.

    «Поэтому провокация, подобная той, что произошла в Дагестане, выглядит в нашей стране чужеродно и искусственно. Жаль, конечно, что отдельные жители Дагестана повелись на эти информационные вбросы. Но из этого, уверена, будут сделаны выводы и проведена соответствующая работа на будущее», – резюмировала аналитик.

    Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств подчеркнул: ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого, полноценного Палестинского государства. «Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству», – напомнил он.

    Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал: Советский Союз выступал за то, чтобы на Ближнем Востоке появились независимые государства – не только Израиль, но и Палестинское государство.

    «А теперь и Россия говорит на разных международных площадках о том, что конфликт на Ближнем Востоке закончится только тогда, когда появится независимое Палестинское государство», – напомнил собеседник.

    Кроме того, в среду председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин призвал мусульман не поддаваться на провокации и лживую информацию, указав, что погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в отдаленных регионах не помогут Палестине.

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    1 ноября 2023, 17:56
    Названы темы разговора Путина и президента Экваториальной Гвинеи

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обсудят развитие связей с Центральной Африкой, сообщает пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что встреча состоится в четверг в Москве. Лидеры планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА), сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

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    1 ноября 2023, 21:36
    Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Экономическая ситуация в целом в России, по данным оперативной статистики, развивается предсказуемо, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    «Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что по предварительной оценке Минэкономразвития, в январе – сентябре 2023 года российский ВВП вырос на 2,8%, в сентябре – более чем на 5% в годовом выражении.

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    2 ноября 2023, 13:04
    Москва потребовала от МОК восстановить в правах российских спортсменов

    Москва потребовала от МОК восстановить в правах спортсменов из России и Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международному олимпийскому комитету следует восстановить права российских и белорусских спортсменов и отказаться от двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва требует от МОК «четкого и недвусмысленного отказа» от практики двойных стандартов и применения равного подхода ко всем атлетам, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Также российская сторона настаивает на восстановлении прав всех российских и белорусских спортсменов, пострадавших от «целенаправленной политизации» МОК.

    Напомним, МОК предупредил, что примет оперативные меры против тех спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

    До этого Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку.

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