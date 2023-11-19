Украина создала штаб помощи водителям на польской границе

Tекст: Ольга Иванова

Он пояснил, что штаб помогает украинским водителям, которые более 10 дней остаются заблокированными на польской границе. По словам Кубракова, в сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 километров, в сторону Равы Русской – более 10 километров, в сторону Краковца – более 16 километров. Штаб обеспечивает водителей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим, сообщает РИА «Новости».

Напомним, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Несколько тысяч грузовых автомобилей стоят в направлении Ягодина, Краковца и Равы-Русской в Польше.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.