Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.2 комментария
Украина создала штаб помощи водителям на польской границе
Министерство инфраструктуры Украины создало на польской границе штаб помощи украинским водителям, сообщил глава ведомства Александр Кубраков.
Он пояснил, что штаб помогает украинским водителям, которые более 10 дней остаются заблокированными на польской границе. По словам Кубракова, в сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 километров, в сторону Равы Русской – более 10 километров, в сторону Краковца – более 16 километров. Штаб обеспечивает водителей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим, сообщает РИА «Новости».
Напомним, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Несколько тысяч грузовых автомобилей стоят в направлении Ягодина, Краковца и Равы-Русской в Польше.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.