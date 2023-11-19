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Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пара и пепла
Вулкан Попокатепетль, который находится в 50 километрах к востоку от столицы Мексики города Мехико, выбросил столб пара и пепла, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred).
Как говорится в отчете центра, наблюдается постоянный выброс пара, вулканических газов и пепла, который распространяется в юго-западном направлении, передает РИА «Новости».
Всего было зафиксировано 30 выбросов. В нескольких населенных пунктах штатов Мехико и Морелос наблюдался пеплопад.
Напомним, в 2012 году расположенный недалеко от столицы Мексики вулкан Попокатепетль засыпал пеплом четыре населенных пункта.