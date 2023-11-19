В России резко вырос спрос на средства против вшей и клещей

DSM Group: Спрос на средства против вшей и клещей резко вырос в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

В начале ноября Росстат со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил о росте заболеваемости педикулезом в России (+24% в августе относительно августа прошлого года).

В DSM Group сообщили, что вместе с этим выросли в России и продажи лекарственных препаратов для лечения педикулеза и заболеваний, вызванных чесоточным клещом, передает РИА «Новости». В компании уточники, что за девять месяцев 2023 года рост составил 35% в рублях и 13% в упаковках год к году, а всего за этот период россияне купили свыше двух миллионов упаковок лекарственных препаратов для уничтожения эктопаразитов на сумму более 157 млн рублей.

При этом первые два месяца текущего года продажи таких лекарственных препаратов в упаковках падали, а максимальный прирост пришелся на май (+68% в рублях и +57% в упаковках).

Как подчеркнули в DSM Grouр, рост продаж косметики, которая применяется в борьбе с педикулезом, наблюдался с четвертого по восьмой месяцы 2023 года: максимальный рост в упаковках пришелся на август (+9% относительно августа прошлого года), максимальный рост в рублях – на апрель и июль (+12%). Суммарно за девять месяцев было продано более миллиона упаковок косметики для избавления от педикулеза на сумму свыше 683 млн рублей.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, где в России чаще всего заражаются вшами.