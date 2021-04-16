Роспотребнадзор рассказал, где в России чаще всего заражаются вшами

Вши являются переносчиками возбудителей сыпного и возвратного тифов, а также волынской (окопной) лихорадки, из-за их укусов у человека могут быть гнойничковые поражений кожи, иногда развиваются различные бактериальные инфекции и аллергические реакции, рассказали эксперты Роспотребнадзора.

«По данным ВОЗ, постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько млрд человек по всему миру. В 2020 году в России было зарегистрировано 181 тыс. 524 случая. Чаще остальных от вшей страдали москвичи, а также жители Томской, Архангельской, Магаданской, Сахалинской, Вологодской и Калужской областей. В январе и феврале 2021 года эксперты зафиксировали 25 тыс. 106 случаев педикулеза, 4 152 заболевших – дети», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На человеке паразитируют три вида вшей: головная, платяная и лобковая, напоминают эксперты Роспотребнадзора. Платяная вошь живет в складках белья и одежды, особенно в швах, где и откладывает яйца, которые также могут оставаться на волосах и теле человека (кроме головы). Такая вошь выпивает крови заметно больше, чем головная.

Головная вошь живет и размножается в волосистой части головы, предпочитает жить на висках, затылке и темени. Третий вид – это лобковая вошь или площица, самая мелкая из вшей. Насекомые могут распространяться на всей нижней части туловища, особенно на животе, где надолго остаются характерные синюшные следы. Лобковая вошь малоподвижна, обычно остается на месте, погрузив свой хоботок в кожу человека, и сосет кровь часто и с небольшими перерывами.

Самки вшей откладывают яйца (гниды), которые развиваются в течение 5-9 дней. Продолжительность жизни взрослых особей – 27-30 дней.

Наибольшую эпидемиологическую опасность представляет платяные вши, так как они переносят возбудителей сыпного и возвратного тифов, а также волынской (окопной) лихорадки. Головная вошь, возможно, тоже может переносить сыпной и возвратный тиф, эксперты еще проводят исследования. Вши очень быстро размножаются. Из-за их укусов у человека могут быть гнойничковые поражений кожи, иногда развиваются различные бактериальныее инфекции и аллергические реакции.

Вшей можно «подцепить» в общественном транспорте, дети чаще всего их приносят из детского сада или школы. Помимо этого, заразиться можно и через расческу, резинки для волос, постельное белье.

Чтобы не заразиться педикулезом, необходимо соблюдать следующие правила: не пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос. Проводить взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия. Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий. После каникул и пребывания детей в лагере внимательно проверить голову ребенка сразу после его возвращения домой.

Чтобы избавиться от платяных вшей, белье необходимо прокипятить, а одежду прогладить горячий утюгом (особенно швы). В тех случаях, когда насекомые уже отложили яйца, рекомендуется применять специальные инсектицидные средства – педикулициды, предназначенные для уничтожения вшей. Чтобы избавиться от головных вшей, нужно купить в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста ребенка (на диметиконе – с трех лет, бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах – с 5 лет); обработайте волосистую часть головы, перед этим внимательно изучите инструкцию. постирайте постельное белье и одежду, прогладьте все горячим утюгом с паром; осмотрите всех членов семьи и себя; повторяйте осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждую неделю.

Ранее Роспотребнадзор назвал селфи причиной распространения вшей среди подростков, которые соприкасаются головами, делая подобные снимки.