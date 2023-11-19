Сальдо: Вода подтопила участки дороги на Арабатской стрелке из-за ветра с моря

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, из-за дующего второй день с Азовского моря сильного ветра вода подтопила низкие участки автодороги на Арабатской стрелке, возле затопленных мест дежурят оперативные службы, чтобы, в случае необходимости, прийти на помощь водителям, передает РИА «Новости».

По словам Сальдо, такие природные явления, отметил губернатор, бывают на «Арабатке» практически ежегодно. По прогнозу, уже сегодня сила ветра уменьшится, и вода пойдет на спад.

Ранее Сальдо на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Херсонская область может быть соединена с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку.