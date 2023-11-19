При опрокидывании спорткара в Нижегородской области погибли три человека

Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России

Эксперт заявил, что жесткая риторика Санду в адрес России вызвана отчаянием «хромой утки»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, поражение на местных выборах 5 ноября отражает даже не резкое снижение популярности Санду, что было ожидаемо, сколько крах в Молдове идеи евроинтеграции, что является недопустимым для западных партнеров, эту идею Санду и пытается перекрыть антироссийской риторикой, передает РИА «Новости».

«Посыл прост: де, с Россией Молдове разговаривать не о чем, потому что Москва не уважает молдаван, значит другого собеседника, кроме ЕС, Молдове не найти», – отметил Шорников, заметив, что «не мытьем, так катаньем» Санду навязывает жителям республики чуждый им геополитический выбор.

Эксперт подчеркнул, что в этой связи можно понять возмущение российского МИД, который утверждения Санду называет ложью – Москва понимает, что Кишинев уже не отражает позицию народа.

«Обвинять Россию в неуважении к молдаванам – уже перебор. Санду и ее команда на законодательном уровне уничтожили молдавский язык в своей стране, заменив его название румынским, в то время как в России регулярно проходят форумы молдавских соотечественников, направленные на сохранение национальной культуры. Если кто и не уважает молдаван, так это нынешняя команда румынских граждан во власти Молдовы», – рассказал он.

Кроме того, Шорников заверил, что в Молдавии к резким заявлениям Санду уже привыкли – эти «всплески» воспринимают как нервное состояние уставшей женщины.

«После прошедших местных выборов Майя Санду окончательно превратилась в «хромую утку». Раньше она и ее команда опирались на мандат, полученный от большинства избирателей, сегодня ее поддержка в обществе сократилась вдвое», – заключил эксперт, подчеркнув, что жесткая риторика в адрес России не выглядит проявлением силы, скорее, признаками отчаяния.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значат прошедшие в Молдавии выборы с точки зрения интересов России.

