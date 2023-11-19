WAFA: Жертвами израильских ударов по домам в секторе Газа стали 15 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на WAFA, 13 палестинцев погибли после того, как авиация Израиля «взорвала дом семьи Зухд в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа».

Кроме того, женщина и ее ребенок были убиты, еще несколько человек получили ранения в результате обстрела дома семьи Абу Акара недалеко от Европейской больницы к юго-востоку от города Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее группа сотрудников «Врачей без границ», которые пытались эвакуироваться на юг сектора Газа, попали под огонь в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, один человек погиб, еще один получил ранения.