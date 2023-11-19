У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?34 комментария
WAFA: Жертвами израильских ударов по домам в секторе Газа стали 15 человек
По меньшей мере 15 палестинцев погибли на рассвете в воскресенье после того, как израильские военные самолеты разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в Нусейрате и Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на WAFA, 13 палестинцев погибли после того, как авиация Израиля «взорвала дом семьи Зухд в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа».
Кроме того, женщина и ее ребенок были убиты, еще несколько человек получили ранения в результате обстрела дома семьи Абу Акара недалеко от Европейской больницы к юго-востоку от города Хан-Юнис на юге сектора.
Ранее группа сотрудников «Врачей без границ», которые пытались эвакуироваться на юг сектора Газа, попали под огонь в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, один человек погиб, еще один получил ранения.