У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?27 комментариев
Байден пригрозил атакующим Западный берег экстремистам отказами в визах
К экстремистам, которые атакуют гражданских на Западном берегу, будут применяться визовые ограничения, заявил президент США Джо Байден.
Как указал Байден Washington Post, экстремистское насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан должно быть остановлено, а те, кто его совершат, будут привлечены к ответственности. По его словам, США готовы предпринять собственные шаги, включая визовые ограничения против экстремистов, атакующих гражданских на Западном берегу, передает РИА «Новости».
Ранее Байден заявил, что сектор и Газа и Западный берег должны находиться под управлением обновленной палестинской администрации.
В субботу в ООН заявили, что в результате нападений и ударов по школам Альфахура и Таль Аль-Заатар в секторе Газа погибло много детей и женщин, огонь необходимо прекратить.