Байден пригрозил атакующим Западный берег экстремистам отказами в визах

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Байден Washington Post, экстремистское насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан должно быть остановлено, а те, кто его совершат, будут привлечены к ответственности. По его словам, США готовы предпринять собственные шаги, включая визовые ограничения против экстремистов, атакующих гражданских на Западном берегу, передает РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что сектор и Газа и Западный берег должны находиться под управлением обновленной палестинской администрации.

В субботу в ООН заявили, что в результате нападений и ударов по школам Альфахура и Таль Аль-Заатар в секторе Газа погибло много детей и женщин, огонь необходимо прекратить.