Байден: В Газе не будет мира, пока существует ХАМАС

Tекст: Валентина Григоренко

Байден отметил Washington Post, пока ХАМАС придерживается идеологии разрушения, прекращение огня не является миром. По его словам, члены ХАМАС каждое прекращение огня могут использовать для восстановления своих запасов вооружения, перемещения военных и «возобновления убийств», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что развитие ситуации, при котором контроль над Газой останется у ХАМАС, только укрепит ненависть и лишит палестинское гражданское население шанса построить лучшее будущее.

Американский лидер добавил, что Газе и Западному Берегу необходимо находиться под управлением обновленной палестинской администрацией, пока все занимаются вопросом двугосударственного решения. Он подчеркнул, что путь к этому лежит через подход «два государства для двух народов».

По мнению Байдена, достижение этого потребует обязательств Израиля и Палестины, а также США и союзников. Он уточнил, что данную работу необходимо начать уже сейчас.

Президент США указал, что народ Палестины заслуживает собственного государства и свободного от ХАМАС будущего. Он пояснил, что «с разбитым сердцем» смотрит на снимки из Газы, запечатлевшие гибель «тысяч гражданских лиц, в том числе детей».

Байден сообщил, что целью США является не остановка войны сейчас, а ее полное прекращение, «разрушение цикла насилия и построение чего-то сильнее в Газе и по всему Ближнему Востоку, чтобы история не повторялась».

Ранее в ООН заявили, что в результате нападений и ударов по школам Альфахура и Таль Аль-Заатар в секторе Газа погибло много детей и женщин, огонь необходимо прекратить.

В четверг лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

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