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Тейлор Свифт перенесла концерт в Рио-де-Жанейро после смерти фанатки из-за жары
Американская певица Тейлор Свифт объявила о переносе концерта в бразильском городе Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее фанатка.
Как написала Свифт в своих соцсетях, было решено перенести концерт в связи с экстремальной жарой в Рио-де-Жанейро. По ее словам, безопасность и здоровье ее фанатов, а также других выступающих и техников всегда будет на первом месте, передает РИА «Новости».
Ранее Тейлор Свифт написала, что ей сообщили о смерти фанатки перед концертом из-за жары. Она добавила, что не обладает большим количеством информации о случившемся, но выражает соболезнования семье и друзьям погибшей.
Ранее в США представили номинантов на музыкальную премию «Грэмми». За победу в главной категории «Запись года» будут бороться американские певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и ряд других исполнителей.