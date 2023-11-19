Тейлор Свифт перенесла концерт в Рио-де-Жанейро после смерти фанатки из-за жары

Tекст: Валентина Григоренко

Как написала Свифт в своих соцсетях, было решено перенести концерт в связи с экстремальной жарой в Рио-де-Жанейро. По ее словам, безопасность и здоровье ее фанатов, а также других выступающих и техников всегда будет на первом месте, передает РИА «Новости».

Ранее Тейлор Свифт написала, что ей сообщили о смерти фанатки перед концертом из-за жары. Она добавила, что не обладает большим количеством информации о случившемся, но выражает соболезнования семье и друзьям погибшей.

Ранее в США представили номинантов на музыкальную премию «Грэмми». За победу в главной категории «Запись года» будут бороться американские певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и ряд других исполнителей.