В США представили номинантов на музыкальную премию «Грэмми»

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что Майли Сайрус удостоилась номинации за композицию «Flowers», Билли Айлиш – за «What Was I Made For?» (саундтрек из фильма «Барби»), Тейлор Свифт претендует на «Грэмми» с песней «Anti-Hero». Вместе с ними в числе номинантов на премию попали Джон Батис, группа Boygenius, Виктория Моне и SZA (настоящее имя – Солана Имани Роу), передает ТАСС.

В категории «Альбом года» представлены также Тейлор Свифт, Лана Дель Рей и Майли Сайрус. В категории «Лучшая песня для визуальных медиа» представлены сразу четыре песни из фильма «Барби», пятым конкурентом стала композиция из картины «Черная пантера: Ваканда навеки». А за звание «Лучший саундтрек» поборются композиции из фильмов «Барби», «Оппенгеймер», «Индиана Джонс и колесо судьбы» и «Черная пантера: Ваканда навеки».

В общей сложности номинанты на престижную музыкальную премию были представлены в 94 категориях. Лидером по числу номинаций стала Тейлор Свифт, которая представлена в шести категориях. Лана Дель Рей представлена в пяти категориях.

Напомним, что американская певица Бейонсе в ходе 65-й церемонии премии «Грэмми» побила рекорд по числу полученных в истории этих наград.