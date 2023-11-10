Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
В США представили номинантов на музыкальную премию «Грэмми»
Американские певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и ряд других исполнителей поборются за музыкальную премию «Грэмми» в главной категории «Запись года», сообщили на сайте премии.
В сообщении говорится, что Майли Сайрус удостоилась номинации за композицию «Flowers», Билли Айлиш – за «What Was I Made For?» (саундтрек из фильма «Барби»), Тейлор Свифт претендует на «Грэмми» с песней «Anti-Hero». Вместе с ними в числе номинантов на премию попали Джон Батис, группа Boygenius, Виктория Моне и SZA (настоящее имя – Солана Имани Роу), передает ТАСС.
В категории «Альбом года» представлены также Тейлор Свифт, Лана Дель Рей и Майли Сайрус. В категории «Лучшая песня для визуальных медиа» представлены сразу четыре песни из фильма «Барби», пятым конкурентом стала композиция из картины «Черная пантера: Ваканда навеки». А за звание «Лучший саундтрек» поборются композиции из фильмов «Барби», «Оппенгеймер», «Индиана Джонс и колесо судьбы» и «Черная пантера: Ваканда навеки».
В общей сложности номинанты на престижную музыкальную премию были представлены в 94 категориях. Лидером по числу номинаций стала Тейлор Свифт, которая представлена в шести категориях. Лана Дель Рей представлена в пяти категориях.
Напомним, что американская певица Бейонсе в ходе 65-й церемонии премии «Грэмми» побила рекорд по числу полученных в истории этих наград.