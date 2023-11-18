МО Эстонии: Истребители F-16 не помогут ВСУ победить Россию

Tекст: Вера Басилая

Певкур скептически отнесся к шансам Киева переломить украино-российский конфликт, он заявил, что у ВСУ нет достаточного количества солдат, чтобы удерживать территории и при этом принимать участие в боевых действиях.

Министр считает, что ВСУ, конечно, нужны боеприпасы и ракеты большой дальности, боеприпасы к различным типам РСЗО, но сами по себе реактивные самолеты ход войны не изменят, ими территорию не вернешь, нужна армия, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что оценивать, какое оружие необходимо украинской армии должен генштаб ВСУ.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте.