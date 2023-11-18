У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?11 комментариев
Из-за атаки украинского дрона на поселок под Белгородом ранены два человека
Губернатор Гладков: Дрон ВСУ атаковал поселок под Белгородом, ранены два человека
Из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что в результате детонации двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, они доставлены в больницу.
Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет возле торгового центра «Галактика» в Донецке, три человека получили ранения.