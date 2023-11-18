В США обратили внимание на признание Залужного о России

Экс-разведчик Риттер: Залужный признался, что ошибался насчет России

Tекст: Вера Басилая

Риттер обратил внимание, что Залужный в интервью Economist, признался, что совершил ошибку, надеясь, что сможет сломить волю россиян, но «это не сработало и русские до сих пор там», передает РИА «Новости».

Американский разведчик напомнил, что год назад главком ВСУ был уверен в возможности нанести поражение России и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий.

Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.