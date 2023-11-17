Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.5 комментариев
Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться
Путин пообещал, что БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться
Франция может оставить соответствующую заявку в БРИКС, если хочет вступить в объединение, она будет рассмотрена, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.
«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», – ответил президент России внуку первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьеру де Голлю на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС свидетельствует об установлении нового мирового порядка.