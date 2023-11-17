Песков счел неуместной идею о поездке Моргенштерна на фронт

Песков назвал неуместной идею о поездке Моргенштерна на фронт ради возобновления концертов

Tекст: Ольга Никитина

«Постановка вопроса, мол, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, – она неуместна абсолютно», – сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Представитель Кремля назвал это невыполнимым, передает ТАСС.

Песков посоветовал рэперу не питать иллюзий: «Никто ему не будет давать гарантий, что все будет хорошо». Кроме того, Песков выразил уверенность, что россияне сами не примут тех, кто ругал страну.

Пресс-секретарь российского лидера считает, что Моргенштерну стоило бы прежде всего бояться не властей, а бойцов на передовой. Он добавил, что дать исполнителю гарантию безопасности против «крепких, здоровых» парней на фронте никто не может.

Также Песков добавил, что очень отрывочно знаком с творчеством Моргенштерна. Он отметил, что поклонником творчества рэпера не является.

Ранее Моргенштерн заявил, что скучает по родине и однажды может вернуться в Россию.