Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.19 комментариев
Песков счел неуместной идею о поездке Моргенштерна на фронт
Песков назвал неуместной идею о поездке Моргенштерна на фронт ради возобновления концертов
Попытки музыкантов, в том числе рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом), ездить с концертами на передовую, чтобы «получить индульгенцию» и вернуться к концертам в России, являются неуместными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Постановка вопроса, мол, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, – она неуместна абсолютно», – сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Представитель Кремля назвал это невыполнимым, передает ТАСС.
Песков посоветовал рэперу не питать иллюзий: «Никто ему не будет давать гарантий, что все будет хорошо». Кроме того, Песков выразил уверенность, что россияне сами не примут тех, кто ругал страну.
Пресс-секретарь российского лидера считает, что Моргенштерну стоило бы прежде всего бояться не властей, а бойцов на передовой. Он добавил, что дать исполнителю гарантию безопасности против «крепких, здоровых» парней на фронте никто не может.
Также Песков добавил, что очень отрывочно знаком с творчеством Моргенштерна. Он отметил, что поклонником творчества рэпера не является.
Ранее Моргенштерн заявил, что скучает по родине и однажды может вернуться в Россию.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом