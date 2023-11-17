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    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    19 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    21 комментарий
    17 ноября 2023, 13:39

    Песков счел неуместной идею о поездке Моргенштерна на фронт

    Песков назвал неуместной идею о поездке Моргенштерна на фронт ради возобновления концертов

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки музыкантов, в том числе рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом), ездить с концертами на передовую, чтобы «получить индульгенцию» и вернуться к концертам в России, являются неуместными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Постановка вопроса, мол, так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, что потом все будет хорошо, – она неуместна абсолютно», – сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Представитель Кремля назвал это невыполнимым, передает ТАСС.

    Песков посоветовал рэперу не питать иллюзий: «Никто ему не будет давать гарантий, что все будет хорошо». Кроме того, Песков выразил уверенность, что россияне сами не примут тех, кто ругал страну.

    Пресс-секретарь российского лидера считает, что Моргенштерну стоило бы прежде всего бояться не властей, а бойцов на передовой. Он добавил, что дать исполнителю гарантию безопасности против «крепких, здоровых» парней на фронте никто не может.

    Также Песков добавил, что очень отрывочно знаком с творчеством Моргенштерна. Он отметил, что поклонником творчества рэпера не является.

    Ранее Моргенштерн заявил, что скучает по родине и однажды может вернуться в Россию.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    16 ноября 2023, 20:12
    Пушков расшифровал обложку-прогноз The Economist
    Пушков расшифровал обложку-прогноз The Economist
    @ economist.com

    Tекст: Ольга Иванова

    Журнал The Economist выпустил очередной выпуск с прогностической обложкой «Мир в 2024 году», ее расшифровал сенатор Алексей Пушков.

    «В центре – ballot boх – ящик для выборных бюллетеней, что логично. Байден и Си, повернувшись друг к другу спиной, смотрят в разные стороны. Зеленский всматривается в Путина. Над ним изображены бомбы, а над Путиным – голубь мира. У Трампа в голове – знак вопроса: то ли он будет наверху, то ли не будет. Над Зеленским почему-то размещен профиль женщины с хвостом. Время украинского конфликта истекает. Мировые западные валюты падают. А тем временем человеческим мозгом уже управляет машина – в полном соответствии с замыслами трансгуманистов», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что везде на обложке знаки вопроса: «рядом с ядерными ракетами, космическими ракетами, «зеленой энергетикой» и глобальным потеплением... Все зыбко, все под вопросом. Уверенным нельзя быть ни в чем».

    Коментарии (24)
    16 ноября 2023, 18:42
    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    Sky News Australia: Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Sky News Australia обратил внимание, что госсекретарь Энтони Блинкен был ошеломлен заявлением президента США Джо Байдена после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

    В сообщении телеканала говорится, что на кадрах Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей пошутили, что, возможно, после таких слов Блинкен «завтра уволится или получит сердечный приступ».

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

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    16 ноября 2023, 19:12
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левый берег Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.

    По его словам, в лесу, который должны были штурмовать солдаты ВСУ, остались сотни трупов, которые лежат в окопах и на дорогах. «Потому что.... Ну, там такое… Все перемолотое. КАБами и артиллерией», – передает РИА «Новости».

    Командир рассказал, что его группа была фактически уничтожена при высадке. Перед ВСУ поставили задачу выгрузиться и держать левый фланг, но сразу после высадки войска начали «накрывать артой и минометкой». Несколько человек утонули.

    По словам морпеха, утром для выживших изменили задачу, но было нанесено огневое поражение.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 220 военных.

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    16 ноября 2023, 21:54
    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций может ввести ограничительные меры в отношении «АльфаСтрахования» и Ильи Медведева, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

    Также под санкции может попасть председатель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Всего ЕК предлагает ввести санкции против 47 физических лиц. Издание отметило, что меры одобрят на встрече лидеров стран ЕС в декабре, передает ТАСС.

    В черном списке могут оказаться оборонные предприятия, IT-компании, работники избиркомов, ЧВК, патриотические организации и ряд белорусских чиновников. Газета отмечает, что санкции могут коснуться системы ГЛОНАСС и Авиационного комплекса имени Ильюшина.

    Всего в новом санкционном списке могут оказаться 120 физических и юридических лиц из России.

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    17 ноября 2023, 09:25
    В московском метро произошла стрельба

    На станции метро «Рязанский Проспект» в Москве произошла стрельба

    В московском метро произошла стрельба
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Перед входом в западный вестибюль станции «Рязанский Проспект» столичного метрополитена произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них произвел выстрелы в потолок, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    В Telegram-канале дептранса сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, а нарушитель был задержан правоохранительными органами при помощи пассажира и службы безопасности метро.

    По предварительной информации, причиной конфликта стала личная неприязнь.

    Станция метро работает штатно.

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    16 ноября 2023, 16:32
    Стали известны подробности лишения «Балтики» популярного бренда
    Стали известны подробности лишения «Балтики» популярного бренда
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В петербургском главке МВД рассказали подробности уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в пивоваренной компании «Балтика».

    По версии следствия, несколько руководителей «Балтики» заключили соглашение с аналогичной иностранной компанией, согласно которому отечественная компания должна была получить право на использование иностранного пивного бренда в России, передает «Интерфакс».

    В свою очередь российские пивовары обязались передать право иностранным компаниям на продажу своей брендовой продукции в других странах, за что должны были получить более 295 млн рублей.

    Как установили правоохранители, в действительности была исполнена только вторая часть сделки и только российской стороной – права были переданы, но оплата не последовала. В итоге права на популярный российский бренд оказались у иностранного владельца.

    Ранее топ-менеджеров «Балтики» заподозрили в защите интересов Carlsberg Group, их задержали.

    Коментарии (26)
    17 ноября 2023, 05:25
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет Wall Street Journal.

    По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

    Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

    Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

    WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (9)
    16 ноября 2023, 14:33
    Задержаны топ-менеджеры пивоваренной компании «Балтика»

    В России задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»

    Задержаны топ-менеджеры пивоваренной компании «Балтика»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский задержаны по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает источник в правоохранительных органах.

    Уточняется, что по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержаны президент и вице-президент компании, передает ТАСС.

    Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в защите интересов «недружественного» владельца Carlsberg Group и попытке передать ему права на исконные бренды российской компании.

    Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил просьбу представителя компании «Балтика» о закрытом режиме рассмотрения спора с Carlsberg о лицензиях на бренды. Представитель «Балтики» объяснил это, в частности, коммерческой тайной, передает «Интерфакс».

    Напомним, МИД отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса компании, заподозрив его в попытке таким образом прикрыть намерение компании покинуть российский рынок.

    Коментарии (24)
    16 ноября 2023, 14:27
    Актер Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве

    Актер Деревянко заявил, что его одурачили деловые партнеры

    Актер Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Павел Деревянко рассказал, что обратился в суд с иском против своих бывших партнеров по криптобизнесу. Так он прокомментировал сообщения об исках в отношении него самого за мошенничество.

    Деревянко заявил «Газете.Ru», что люди, подавшие против него иски, сами являются мошенниками. «Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», – сказал артист.

    Накануне сообщалось, что Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей.

    В свою очередь адвокат Деревянко Александр Аронов заявил, что актер «никого не обманывал». Он сообщил о возбуждении уголовного дела по заявлению артиста, в рамках которого актера признали потерпевшим. Информация о том, что в отношении Деревянко возбуждено уголовное дело, не соответствует действительности, добавил защитник.

    Коментарии (12)
    16 ноября 2023, 19:42
    Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией
    Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Перевозка грузов автотранспортом между Финляндией и Россией практически полностью прекратится из-за закрытия основных КПП с 18 ноября, сообщил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля.

    Но продолжат ходить грузовые поезда через железнодорожный пункт пропуска Вайниккала, уточнил Пенттиля, передает РИА «Новости».

    Чиновник призвал перенаправлять грузы, следующие автотранспортом через Россию транзитом.

    Ранее сообщалось, что власти Финляндии закроют с 18 ноября по 24 февраля 2024 года четыре пункта пропуска на границе с Россией.

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    16 ноября 2023, 18:50
    Франция призвала израильтян прекратить насилие против армян
    Франция призвала израильтян прекратить насилие против армян
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство Франции в Армении призвало израильтян прекратить насилие в отношении армян в юго-западной части армянского квартала в Старом городе Иерусалима.

    На странице дипмиссии в Х (бывший Twitter, ограничен в России) сообщается, что Франция озабочена возникшей напряженностью в армянском квартале Старого города, где израильтяне оказывают насильственное давление на население, передает Sputnik. Армения.

    Беспорядки возникли после того, как предстоятель Иерусалимского патриаршества ААЦ, архиепископ Нурхан Манукян подписал соглашение о передаче участка земли в аренду на 99 лет бизнесмену Дэниэлу Рубинштейну для строительства отеля. Армянская община начала проводить в Иерусалиме акции протеста против этой сделки.

    Спорная территория с расположенными там гимназией и семинарией представляют собой единое целое. Представители общины считают, что потеря контроля над этой землей негативно скажется на жизни армянского квартала.

    Ранее полиция задержала четверых армян после очередной стычки с израильскими полицейскими.

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    16 ноября 2023, 22:23
    Собака Майи Санду укусила президента Австрии

    Собака Майи Санду укусила за руку президента Австрии Ван дер Беллена

    Собака Майи Санду укусила президента Австрии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Когда президент Австрии Александр Ван дер Беллен, посетивший Кишинев, попытался погладить собаку президента Молдавии Майи Санду, животное укусило его за руку, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел, когда Санду и Ван дер Беллен прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Позднее Ван дер Беллен провел переговоры с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу. На встрече с Гросу на руке президента Австрии был наклеен пластырь. Как поясняет TVR Moldova, «собака Кодруц была взята под опеку после того, как ее сбила машина», передает РИА «Новости».

    Бывший премьер Молдавии Ион Кику, комментируя инцидент, заявил в Telegram, что «животное, конечно, не виновато». По его словам, собака стала «любимцем Майи» три недели назад – «консультант по пиару» решила, что Санду могла бы с помощью животного выглядеть «более человечной».

    «До этого Майя проходила мимо него, даже не повернув головы в сторону бедной собаки. На протяжении многих месяцев его каждый день кормила сотрудница учреждения», – заявил Кику. По его словам, Санду «видит пса только тогда, когда позирует с ним». «Полная деградация», – считает он.

    Напомним, немецкая овчарка американского президента Джо Байдена Коммандера неоднократно нападала на сотрудников Секретной службы Соединенных Штатов. Другого пса американского президента выселили из Белого дома после того, как животное покусало охранника.

    Коментарии (31)
    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    16 ноября 2023, 15:14
    СМИ сообщили о приезде Леонтьева в Россию перед новогодними корпоративами

    «Комсомольская правда»: Валерий Леонтьев приехал из США в Россию на новогодние корпоративы

    СМИ сообщили о приезде Леонтьева в Россию перед новогодними корпоративами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Валерий Леонтьев приехал в Москву перед новогодними корпоративами и готов выступать на праздничных вечерах, но о концертах речи не идет, сообщили СМИ.

    Издание пишет, что, по словам концертного директора певца Бориса Чигирева, Леонтьев сейчас находится в Москве. Он отметил, что артист ездит в США в течение 30 лет, потому что у него свой дом в Майами и речи о переезде насовсем из России не шло, пишет «Комсомольская правда».

    Как утверждает директор артиста, Леонтьев рассмотрит «интересные предложения» по корпоративам, если они будут.

    Ранее в 2019 году Леонтьев заявил о намерении завершить карьеру. Между тем СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление.

    Коментарии (26)
    16 ноября 2023, 18:02
    Швыдкой допустил арест российских музейных экспонатов даже в дружественных странах
    Швыдкой допустил арест российских музейных экспонатов даже в дружественных странах
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может безопасно осуществлять музейный обмен только с тремя странами – Китаем, Узбекистаном и Белоруссией, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Петербурге.

    По мнению Швыдкого, только эти государства могут обеспечить сохранность российских экспонатов и гарантировать их возвращение. Он отметил, что экспонаты, вывезенные на выставки за рубеж даже в дружественные страны, могут быть арестованы, передает «Интерфакс».

    «Мне кажется, что одна из проблем сегодня для стран СНГ, Евразийского экономического сообщества – это обсуждение гарантий, которые могут дать государства по полной защите культурных ценностей и их возврату при любых обстоятельствах», – сказал Швыдкой.

    В прошлом году финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.

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