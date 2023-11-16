Миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл билеты на балет «Щелкунчик»

Tекст: Ольга Иванова

Сулейманова рассказала, что поездка в Москву – подарок от семьи, и она совершенно не ожидала получить еще один на выставке «Россия», когда уже собиралась уезжать на вокзал, чтобы отправиться домой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Нас остановили с вопросом: «Как вы относитесь к сюрпризам и чудесам?». Такого я представить себе не могла, я даже не ожидала. Чудо – оно такое. В него не верят, а оно пришло. Попасть в Большой театр была моя мечта – тем более, что завтра прилетает сюда моя подруга – и как раз идет в Большой. Я ей так завидовала, у меня нет такой возможности. Теперь она появилась!» – рассказала Сулейманова.

АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Министерство культуры РФ и Банк России поздравили посетительницу и подарили ей три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из столичных отелей. Кроме того, ей оплатят проезд в Москву и обратно до Пензы.

Напомним, пятисоттысячным посетителем выставки «Россия» стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону. Он выиграл путевку для всей семьи в Санкт-Петербург. Приз – сертификат на поездку – победителям вручила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.