Эксперт: Запрет абортов приведет к снижению рождаемости

Демограф Русанова рассказала об отрицательном влиянии запрета или ограничения абортов на рождаемость

Tекст: Татьяна Косолапова

«Впервые я услышала вопрос о том, как запрет абортов отразится на рождаемости, в 1975 году. Удивительно, что через столько лет он снова стал актуальным. С точки зрения демографии, ограничивать или запрещать аборты недопустимо. Статистика показывает, что это немедленно приводит к криминализации процесса», – говорит Русанова.



Она объясняет, что как только ограничивают или запрещают аборты, то сразу же появляется огромное количество подпольных заведений, где операции по удалению плода будут проводиться в условиях антисанитарии. Более того, нередко в такие нелегальные клиники приходят работать некомпетентные специалисты. В итоге возрастает летальность пациентов, а у выживших женщин из-за некачественной процедуры появляется ряд проблем со здоровьем, в том числе, есть большой риск бесплодия.

«По моим личным ощущениям, женщины, которые идут на аборт, чаще делают это не из-за того, что не хотят иметь ребенка, а по каким-то личным соображениям, по состоянию здоровья. Я знаю и тех, кто рассказывал, что ходил на аборт 15–17 раз, и тех, кто шел на аборт со слезами на глазах, говоря, что хочет оставить ребенка, но сейчас не может», – рассказывает собеседница.

Она напоминает, что в 1936 году в СССР вышло постановление о запрещении абортов, которое привело к их криминализации. Исключение составляли тогда лишь прерывания беременности по медицинским показаниям. Но на практике многие женщины были вынуждены делать аборт нелегально, либо вынашивать ребенка во вред своему здоровью, поскольку попросту не могли попасть на соответствующую врачебную комиссию. Для того, чтобы уменьшить число подпольных клиник, была введена уголовная ответственность, которая распространялась как на лицо, проводившее аборт, так и на пациентку. В 1955 году аборты в стране снова стали легальными.

Также демограф подчеркивает, что запреты и ограничения абортов провоцируют появление различных «народных методов» контрацепции, которые порой просто абсурдны. Например, некоторые женщины использовали луковицы, которые со временем прорастали, гнили и наносили непоправимый вред здоровью.

«Поэтому запреты и ограничения не приведут к росту рождаемости в стране, а наоборот понизят. Увеличится летальность женщин детородного возраста. Это совсем не тот результат, который нам нужен», – подчеркивает Русанова.

Единственные меры, которые действительно положительно влияли на рождаемость, были материальными, продолжает демограф. Это различные субсидии, появление и увеличение размера материнского капитала, другие государственные выплаты. «Но, если бы хотя бы одна страна знала, как существенно повысить рождаемость, то она непременно начала бы этим пользоваться. Пока нам, демографам, ни о каком 100-процентно работающем методе не известно», – заключила эксперт.



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Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова выразила мнение, что при аборте необходимо получать не только согласие матери, но и отца. Позже первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что для уменьшения числа абортов в России следует определить и законодательно закрепить статус эмбриона. А депутат Госдумы Султан Хамзаев в качестве меры по уменьшению числа прерывания беременности предложил финансово поощрять женщин, которые отказались делать аборт и родили ребенка, который будет передан на попечение государства.

Между тем в ряде регионов предлагают запретить склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Соответствующий законопроект в прошлом месяце внес в Тамбовскую облдуму губернатор региона, передает «Коммерсант». А в начале ноября текущего года данный закон был принят в Тверской области.