Детский омбудсмен выразила надежду на полное исчезновение социального сиротства

Детский омбудсмен Львова-Белова выразила надежду на полное исчезновение социального сиротства

Об этом уполномоченный по правам ребенка заявила на открытии Всероссийского форума по профилактике социального сиротства в Кирове. Его очными участниками стали 330 человек из 63 регионов страны, а также 2,5 тыс. человек зарегистрировались для участия онлайн, говорится на сайте омбудсмена.

Приветствие в адрес участников и гостей форума направила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье является безусловным приоритетом государственной семейной политики России. «На протяжении последних десятилетий все органы государственной власти, осуществляющие полномочия в сфере защиты прав несовершеннолетних, сосредоточены на решении задач сохранения ребенка в кровной семье, создания эффективной системы поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – отметила вице-премьер и пожелала участникам плодотворной работы.

В целях мониторинга ситуации и методической помощи регионам за неполный текущий год Львова-Белова посетила 64 детских учреждения, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она отметила несколько важных наблюдений.

«Принципы работы органов опеки и попечительства разнятся от региона к региону, а внутри региона – от района к району. Во-вторых, мы фиксируем, что по большинству детей в домах ребенка нет конкретных планов индивидуальной работы. А это значит, что работа по жизнеустройству ребенка не ведется. В-третьих, мы видим игнорирование необходимости помощи родителями с алко- и наркозависимостью. Эта тема была довольно долгое время табуированной, но большинство детей у нас находится в учреждениях именно по этой причине. Если мы не научимся с ней работать, мы не сможем с вами справиться с ситуацией», – сказала детский омбудсмен.

Львова-Белова считает, что для совершенствования системы профилактики социального сиротства федеральные и региональные органы власти должны двигаться к единству подходов и практик в сфере опеки и попечительства и помощи семьям в кризисной ситуации.

«Ошибка в том, что мы начинаем с отобрания, а не с работы с семьей. Институт уполномоченных готов участвовать в этой работе своей экспертизой, накопленной за годы. В рамках нашей стратегической программы «Дети в семье» мы разработали и запустили проект по профилактике социального сиротства или, как мы его еще называем, «Ноль – четыре». Мы нацелены на то, чтобы сохранить семью, чтобы она стала сильной и устойчивой к вызовам, и ребенок жил и развивался вместе со своими родителями», – сказала уполномоченный.

В рамках проекта было проведено исследование по семьям, состоящим на учете в органах системы профилактики. Оно охватило свыше 6 тыс. семей в 13 пилотных регионах проекта. Детский омбудсмен резюмировала итоги экспресс-анализа. «59% семей, состоящих на учете в сельской местности, находятся в трудной жизненной ситуации. 55% семей, состоящих на учете в городской местности, находятся в социально опасном положении. Для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, наиболее характерной причиной является тяжелое материальное положение – оно встречается в 41% случаев. Наиболее частая причина неблагополучия семей, находящихся в социально опасном положении, – систематическое злоупотребление родителями алкоголем или употребление наркотиков. Данное обстоятельство встречается более чем в четверти случаев», – отметила Мария Львова-Белова.