35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.15 комментариев
Еврокомиссия: Десять стран ЕС испытают экономический спад в 2023 году
Экономический спад в 2023 году будет зафиксирован в десяти странах ЕС, в том числе в Германии, антирекорд установит Эстония, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
Как заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя прогноз на пресс-конференции в Брюсселе, десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году, в частности, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3%, Эстонии – на 2,6%, Ирландии – на 0,9%, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.