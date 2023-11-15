ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к результатам выборов вырос

В ходе августовского замера 61% россиян ответили, что скорее доверяют результатам выборов, среди электорально активных – тех, кто обязательно участвует во всех выборах или старается это делать, показатель несколько выше – 69%, говорится на сайте ВЦИОМ.

При этом 67% электорально активных россиян высоко оценивают легитимность выборов в своем регионе и считают, что они, как правило, проходят честно, без серьезных нарушений.

Более трети россиян ответили, что обязательно принимают участие во всех выборах – федеральных, региональных и местных (38%), каждый четвертый ходит на выборы при возможности (25%).

Опрос проводился 26 сентября 2021 года и 9 августа 2023 года. В опросе 26 сентября 2021 г. приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет, в августовском опросе – 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью.