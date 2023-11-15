Борисов: Работа МКС будет продлеваться насколько возможно

Борисов: Работа МКС будет продлеваться настолько, насколько это будет возможно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Борисов на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина, «продлевать работу МКС будут настолько, насколько это будет возможно», передает ТАСС.

По его словам, все, что имеет мировая пилотируемая космонавтика, базируется на том, что в свое время заложил Советский Союз. Борисов отметил, что более 400 экспериментов, проведенных на борту станции, обогатили отечественную и международную науку ценным опытом. Этот опыт, добавил глава Роскосмоса, «скапливается и будет использоваться и переиспользоваться в будущих полетах».

Между тем начальник ЦПК Максим Харламов заявил, что ЦПК с начала отбора в космонавты рассмотрел более тысячи заявок.

По его словам, порядка 16 претендентов уже определено, вызвано на очный этап отбора, этот отбор уже проводится. Харламов добавил, что отбор был продлен из-за большого числа заявок.

Ранее Борисов заявил, что Международная космическая станция (МКС) превысила все допустимые сроки существования и подходит к финишу эксплуатации.