В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.6 комментариев
В Швеции подготовили около ста служащих ВСУ для работы на САУ Archer
Около ста украинских военных и механиков прошли в Швеции обучение по использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer, сообщает канал SVT.
Как рассказал командир артиллерийского полка А8 в Будене на севере королевства Стефан Шеберг, в январе правительство приняло решение, что ВС поддержат Украину артиллерийской системой Archer, после чего Швеция провела обучение около ста военных и механиков, передает ТАСС.
По его словам, курс обучения был необычным, поскольку проводился с помощью переводчика, а военнослужащие ВСУ «привыкли к другим системам». «Думаю, мы добились хорошего результата», – считает Шеберг.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна поставит дополнительную военную помощь Украине, включая САУ Archer.