Релейные шкафы подожгли на железной дороге в нижегородском Дзержинске

Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

Вяльбе считает, что МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, то, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут такие же повторенные слова, он может сказать что-то свое, что-то новое придумать, передает ТАСС.

Вяльбе добавила, что последнее заявление было о том, что он не очень рад, что мы проводим турниры, а это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям, которые уже существуют давно.

«Мое глубокое убеждение, что Бах, да и не только он, но и высший состав МОК, не имеют права сказать то, что они хотели бы сказать. Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Поэтому нужно отменить Россию – и они отменили. Но ничего, подождем, они сами приползут на коленях, еще умолять будут», – добавила Вяльбе.

По ее словам, МОК пытается усидеть на двух стульях, заявляя о политической нейтральности в спорте.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что «спорт не может находиться вне политики, но должен быть политически нейтрален». «Как вы это понимаете? Вне политики, но нейтрален. Так или в политике, или вне политики. Все хотят усидеть на двух, на трех стульях, сказать так, чтобы никто не понял, придумать новую бумажку. За последние три-четыре года они уже 25 поправок в хартию МОК внесли. Это нормально что ли?» – сказала Вяльбе.

Напомним, Москва прокомментировала решение МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет России, назвав его примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК, и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.