В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.3 комментария
Релейные шкафы подожгли на железной дороге в нижегородском Дзержинске
Два релейных шкафа подожгли на железной дороге в нижегородском Дзержинске
Два релейных шкафа, предположительно, подожгли на железной дороге в нижегородском Дзержинске, были ненадолго задержаны пять поездов, сообщили в пресс-службе администрации города.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, в 1.02 15 ноября произошло возгорание двух релейных шкафов на площади 2 кв. метра.
Как сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска, в результате произошла задержка трех пассажирских и двух грузовых поездов, пострадавших нет, на 2.20 задержки поездов устранены, работа железной дороги происходит в штатном режиме, передает РИА «Новости».
Как подчеркнули в пресс-службе, «предположительная причина пожара – умышленные действия по уничтожению и повреждению имущества при помощи огня».
Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги, в результате вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта и возгорания релейных шкафов на станции Дзержинск были задержаны пассажирские поезда №722 «Ласточка» сообщением Москва – Нижний Новгород на 13 минут и №35 сообщением Нижний Новгород – Москва на 17 минут.
Ранее подросток организовал поджог релейного шкафа на железной дороге в Бугульме.