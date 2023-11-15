«Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

Tекст: Антон Никитин

Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.