Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.4 комментария
Врачи допустили к полету в Москву вторую группу эвакуированных из Газы россиян
Россияне из второй группы, эвакуированной из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии, их допустили к полету в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава и федеральных медорганизаций осмотрели во вторник 98 человек, покинувших сектор Газа, из них 39 детей (четверо в возрасте до трех лет) и две беременные женщины, передает ТАСС.
Страдающим неинфекционными заболеваниями выданы необходимые медикаменты, одному из пациентов выполнена перевязка.
«Состояние всех по результатам удовлетворительное, к полету допущены. В полете их будут сопровождать медработники», – сказал он.
Напомним, в понедельник спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово.