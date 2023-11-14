Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.0 комментариев
Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, в частности, разъясняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее смогут проводить только лица, имеющие на это право по закону. При этом они должны будут следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, передает ТАСС.
Также вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Снимать там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.
Документ устанавливает, что на заседания избиркомов будут допущены только работающие на основании трудового договора представители СМИ.
Кроме того, вводится запрет на проведение предвыборной агитации на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.
Разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов.
Закон касается также кандидатов на выборы: если у зарегистрированного кандидата появляется судимость, то от будет обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, вплоть до окончания его срока.
Помимо этого, определяется также порядок проведения голосования на участках за рубежом. Начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья российских граждан.
Также документ закрепляет норму о прекращении полномочий доверенных лиц кандидатов по истечении агитационного периода, и устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял решения о выдвижении на выборы 2024 года.