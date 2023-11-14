Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Tекст: Елизавета Шишкова

Закон, в частности, разъясняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее смогут проводить только лица, имеющие на это право по закону. При этом они должны будут следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, передает ТАСС.

Также вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Снимать там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

Документ устанавливает, что на заседания избиркомов будут допущены только работающие на основании трудового договора представители СМИ.

Кроме того, вводится запрет на проведение предвыборной агитации на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

Разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов.

Закон касается также кандидатов на выборы: если у зарегистрированного кандидата появляется судимость, то от будет обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, вплоть до окончания его срока.

Помимо этого, определяется также порядок проведения голосования на участках за рубежом. Начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья российских граждан.

Также документ закрепляет норму о прекращении полномочий доверенных лиц кандидатов по истечении агитационного периода, и устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял решения о выдвижении на выборы 2024 года.